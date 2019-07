Durante o inverno, o trabalho dos equipamentos a gás aumenta, por causa de banhos quentes, lareiras e aquecedores. A Compagas orienta sobre a importância de cuidado redobrado com a instalação e manutenção dos aparelhos, principalmente durante os dias em que as temperaturas estão mais baixas.

Para manter o calor dentro de casa, é normal que as pessoas deixem portas e janelas fechadas por mais tempo. E ambientes mal ventilados se tornam o cenário ideal para o acúmulo de um gás tóxico: o monóxido de carbono. Sem cor e nem cheiro, este gás é de difícil percepção e sua inalação pode ser fatal. “Por isso, indicamos a instalação dos aquecedores a gás na área de serviço, que costuma ser o local mais arejado da casa”, explica Mauro Melara, gerente comercial da Compagas.

Além de manter a ventilação permanente no ambiente em que o aquecedor estiver instalado, é preciso que a manutenção dos equipamentos seja realizada periodicamente, de acordo com as indicações do fabricante e por empresas credenciadas aos conselhos técnicos (CREA ou técnicos).

“Para evitar acidentes, os equipamentos precisam ser instalados de acordo com as normas técnicas vigentes e devem ser mantidos em bom estado de conservação. Também é preciso ficar atento à vida útil dos aparelhos”, destaca Melara.

De acordo com ele, uma dica para verificar se o equipamento a gás está funcionando de forma adequada é observar a cor da chama – que deve ser azul. Se ela estiver com outra coloração (amarela, alaranjada ou roxa), o aparelho pode estar funcionando de forma defeituosa. Neste caso, é preciso chamar um profissional qualificado para revisar o equipamento e a ventilação.

