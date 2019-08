A Usaflex comemora a abertura de sua 200ª franquia. Com 75 m², a nova unidade fica em Gramado, famosa cidade da Serra Gaúcha, na avenida Borges de Medeiros, uma das principais da região central do município.

A nova loja, que abriu as portas no dia 21 de agosto, traz o conceito Premium, com projeto arquitetônico moderno, que valoriza ainda mais a beleza e conforto da marca Usaflex.

A chegada do marco de 200 lojas impressiona graças ao processo de expansão rápido e eficaz o qual a Usaflex vem desenvolvendo nos últimos anos. A rede franqueadora inaugurou 61 lojas em 2018 e pretende abrir mais 60 até o fim de 2019.

Segundo o Diretor de Franquias da Usaflex, Elbio Armiliatto, o sucesso da expansão está baseado no excelente resultado que as lojas vêm apresentando, que se reflete no desejo dos atuais franqueados de implantar novas lojas.

Com apenas três anos de criação, o sistema de franquias Usaflex ganha destaque no cenário nacional do Franchising e mostra que a meta de alcançar 340 lojas até o ano de 2022 possui bases sólidas para ser concretizada.

O segredo para conseguir manter um ritmo de crescimento rápido e estruturado é investir na qualidade das operações. “Vale ressaltar que em seu primeiro ano de avaliação da ABF – Associação Brasileira de Franchising, a Franquia Usaflex já obteve o Selo de Excelência em Franchising, com pontuação acima da média do setor”, conta o diretor de operações.

Mais uma prova do êxito da Franquia Usaflex foi a recente conquista do prêmio da Revista “Pequenas Empresas, Grandes Negócios”. A premiação avaliou o desempenho de mais de 400 Redes de Franquias do Brasil em 2018, premiando 72 Franqueadoras com o título de Franquia 5 Estrelas, sendo a Usaflex uma delas. A empresa obteve ainda a maior pontuação entre todas as Franquias do Brasil no quesito Desempenho.

Desde sua criação, há 21 anos, a Usaflex é pioneira e líder na fabricação de calçados femininos de conforto, inovação e moda e está presente em todos os estados do Brasil e em mais de 20 países.

Com 4 unidades fabris, todas situadas no Rio Grande do Sul, a indústria gera cerca de 2,8 mil empregos diretos, que respondem por uma produção de 25 mil pares/dia.