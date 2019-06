As boas condições climáticas permitiram um avanço no plantio de trigo no Uruguai na última semana. A umidade no solo, por conta das chuvas anteriores, condicionou as tarefas em algumas áreas, mas, em geral, o saldo foi positivo, como explicou Roberto Verdera, gerente técnico da Calmer.

A partir desta segunda-feira, contudo, as chuvas anunciadas devem frear um pouco os trabalhos.

Verdera sinalizou que, em sua zona de influência, Mercedes, se espera um aumento de área de 20% em relação ao ano passado e que, a nível país, o crescimento pode ser de 40.000 a 50.000 hectares, totalizando algo entre 240.000 a 250.000 hectares.

O maior movimento para o trigo está se mostrando apenas agora. Com a baixa do preço da soja há algumas semanas, houve um desânimo geral por parte dos produtores, cenário que pode ser revertido com o panorama do mercado.