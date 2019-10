A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai reforçar as linhas de ônibus que levam aos locais das provas da primeira fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que acontece no próximo domingo (27/10).

A linha 829-Universidade Positivo, que não opera aos domingos, terá programação especial para o dia. Também vai circular a linha especial Campina do Siqueira/Colégio Paranaense (via itinerário da linha Camp.Siqueira/Batel – entre o Terminal Campina do Siqueira e Colégio Paranaense). Essas duas linhas funcionarão até o término do vestibular.

As provas ocorrem entre 14h e 19h30. Os portões fecham às 13h30. De acordo com a universidade, 38 mil candidatos farão as provas no domingo. Os maiores locais de prova do vestibular em Curitiba são o campus principal de PUCPR, Unicuritiba, o campus do Jardim Botânico da UFPR e a Unicesumar.

Horários das linhas especiais e as linhas que levam aos locais de prova

https://mid.curitiba.pr.gov.br/2019/00281037.pdf

Foto: Divulgação/Daniel Castellano/SMCS