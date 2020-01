Universidades paranaenses oferecem quase 10 mil vagas pelo SiSU

São quase 10 mil vagas em universidades paranaenses por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). As inscrições seguem desta terça-feira (21) até a próxima sexta-feira (24).

A instituição que oferece o maior número de vagas é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) com 4.542 oportunidades em 111 cursos de graduação distribuídos em 13 campus. O ingresso ocorre integralmente por meio do SiSU, que utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019.

Conforme a UTFPR, o processo adota a Lei das Cotas, que reserva 50% das vagas para as categorias relacionadas à renda familiar, ao curso integral do ensino médio em escolas públicas, à deficiência e à autodeclaração como pretos, pardos ou indígenas.

Na Universidade Federal do Paraná (UFPR) são 1.228 vagas disponíveis em 102 cursos. O número representa 20% das vagas totais de graduação da instituição. Uma novidade do SiSU 2020 na UFPR é a estreia das vagas do curso de Medicina no Campus Toledo, no oeste do Paraná – são 12 vagas. Além das vagas de Toledo, a UFPR disponibiliza via SiSU outras 38 vagas para o curso de Medicina em Curitiba.

A Universidade Estadual de Londrina, no norte do Paraná, oferta 568 vagas em 47 cursos. Pelo sexto ano consecutivo, a universidade destina parte das vagas em cursos de graduação por meio do SiSU.

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana, com sede na cidade de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, oferece 823 vagas em 29 cursos. De acordo com a instituição, o número cresceu em relação aos anos anteriores porque nem todas as vagas oferecidas para estudantes estrangeiros foram preenchidas.

Na Universidade Estadual do Oeste do Paraná são 1.230 vagas em 65 cursos. A universidade oferece metade das vagas via Sisu.

Na Universidade Estadual do Norte do Paraná são 307 vagas em 29 cursos. Enquanto a Universidade Estadual do Centro-Oeste oferece 552 vagas em 48 cursos de graduação.

Como se inscrever no SiSU

Para participar do SiSU é preciso ter feito o Enem 2019 e ter tirado nota acima de zero na prova de redação. É possível escolher até duas opções de curso, de acordo com a ordem de preferência. Alguns cursos, no entanto, têm certas restrições, já que o SiSU dá liberdade para as instituições de ensino definirem como usarão o Enem.

Sendo assim, determinado curso pode exigir, por exemplo, uma média mínima no Exame Nacional do Ensino Médio.

De acordo com o Ministério da Educação, o resultado será divulgado no dia 28. Caso o candidato não aprovado queira ficar em uma lista de espera por vagas remanescentes da chamada regular, deve manifestar essa vontade pelo sistema do MEC no período entre os dias 29 de janeiro e 4 de fevereiro. Fonte: CBN Curitiba