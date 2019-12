As sete universidades estaduais do Paraná mantiveram o bom desempenho na avaliação do Ministério da Educação (MEC), divulgada neo dia 11 de dezembro, que indica a qualidade do ensino superior brasileiro. Foram seis universidades com conceito 4 e uma com conceito 3, em uma escala que vai de 1 a 5.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia do MEC, as Universidades Estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG), Centro-Oeste (Unicentro), Oeste do Paraná (Unioeste) e do Norte do Paraná (UENP) estão entre as mais bem colocadas no Índice Geral de Cursos (IGC) 2018.

O IGC é desenvolvido com base na média das notas dos cursos de graduação e pós-graduação de cada instituição. O indicador é responsável por sintetizar a qualidade de todos os cursos de graduação, mestrado e doutorado da mesma instituição de ensino.

“A classificação evidencia um posicionamento de destaque das nossas universidades estaduais no Brasil. Toda a comunidade acadêmica das estaduais está comprometida com uma educação pública, de qualidade e voltada para o desenvolvimento do Estado”, afirmou o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona.

No cenário nacional, a UEL ocupa a 21ª colocação entre as universidades públicas (federais, estaduais e municipais) brasileiras, consolidando-se como a segunda melhor do Paraná, atrás apenas da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

“A manutenção da nossa posição do ranking é fruto do trabalho de professores, estudantes e técnicos que garantem uma boa formação universitária. Somos uma universidade consolidada na qualidade”, disse o reitor da UEL, Sérgio Carvalho.

O Inep também avaliou 11 cursos de graduação da UEL, considerando o IGC e o Conceito Preliminar de Cursos (CPC), que representa uma média de diferentes medidas da qualidade. Destes cursos avaliados, oito apresentaram nota quatro, sendo considerados muito bons.

Com AEN