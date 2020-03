Universidades estaduais recebem mais 263 professores

O governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou nesta quinta-feira (12) a autorização para nomeação de 263 professores para universidades estaduais do Paraná. São profissionais de diversas áreas acadêmicas aprovados em concursos públicos realizados em anos anteriores e que ainda não haviam sido chamados.

Na mesma solenidade, o governador assinou duas outras duas medidas consideradas importantes pelo setor: o recredenciamento de cinco universidades e a delegação para a Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior reconhecer, renovar e criar novos cursos de graduação, desde que não resulte em ônus para o Estado.

Ratinho Junior definiu o momento como especial e histórico e enfatizou a importância do sistema de ensino superior do Paraná. “Nos encontros com empresários e empreendedores, como os que tive nesta semana nos Estados Unidos, apresentamos as nossas universidades estaduais como um grande cartão de visitas do Paraná. São um ativo fantástico do nosso Estado, que o setor produtivo entende e reconhece como um grande diferencial para atração de investimentos”, afirmou o governador.

Ele lembrou que está sendo finalizada a proposta da Lei Geral das Universidades Estaduais, formulada com a participação das instituições. “Será uma ferramenta para que as universidades possam se modernizar e consolidar sua eficiência”, disse Ratinho Junior.