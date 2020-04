Universidade Positivo abre 5 mil vagas gratuitas para curso on-line de Felicidade

A Universidade Positivo está com inscrições abertas para o curso on-line e gratuito Ciência da Felicidade e Bem-estar. Com início na sexta-feira (3), o curso tem duração de quatro semanas e conta com um encontro semanal. Ao todo, são 5 mil vagas gratuitas. Os encontros são ministrados pelo professor, coordenador do curso e idealizador do Congresso Internacional da Felicidade, Gustavo Arns. “Foi uma forma de flexibilizar o conteúdo e levar conhecimento para todo o Brasil neste momento delicado”, conta Arns.

O programa de aulas aborda o bem-estar físico, emocional, relacional, intelectual e espiritual, além de emoções positivas, engajamento, realizações e vitalidade. “Ainda vamos discutir o que constitui uma vida boa e uma vida que vale a pena ser vivida, as raízes para compor relacionamentos mais saudáveis e, claro, intercalar com exemplos reais do momento atual e dicas para conviver neste período de pandemia”, esclarece.

As inscrições podem ser realizadas pelo site materiais.up.edu.br/curso-felicidade-e-bem-estar.