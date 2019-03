United vence PSG e avança de fase na Liga

Com um gol de pênalti nos acréscimos, o Manchester United venceu nesta quarta-feira (6) o Paris Saint-Germain (PSG) por 3 a 1, na França, e avançou para as quartas de final da Liga dos Campeões.

Os Red Devils tinha uma dura missão de reverter o placar de 2 a 0 construído pelo clube francês no primeiro jogo, na Inglaterra.

Logos aos dois minutos, o Manchester United colocou fogo no jogo e anotou o primeiro. Romelu Lukaku aproveitou o passe errado de Thilo Kehrer, invadiu a área, driblou Gianluigi Buffon e tocou para o fundo da rede. Após perder uma boa oportunidade com Kylian Mbappé, o PSG respondeu aos 12 minutos. A jovem estrela francesa fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro para o espanhol Juan Bernat completar.

Ainda na etapa inicial, no 30º minuto, Buffon não segurou o chute de Marcus Rashford e largou a bola nos pés de Lukaku, que aproveitou a falha do italiano e anotou o segundo da equipe visitante.

No decorrer do confronto, Mbappé e Thomas Meunier perderam boas chances para o PSG matar o jogo. Mas nos acréscimos do segundo tempo, Diogo Dalot arriscou de fora da área e a bola desviou na mão Presnel Kimpembe, tendo o árbitro marcado pênalti para o time britânico.

Rashford, de 21 anos, bateu com categoria no canto direito de Buffon e selou a dramática classificação do Manchester United.

Neymar

O atacante brasileiro Neymar estava presente no estádio Parc des Princes, em Paris, para assistir o confronto entre a sua equipe e os Red Devils.

O jogador, que se recupera de uma lesão no pé direito, estava no Brasil curtindo o Carnaval. O craque marcou presença em Salvador e no Rio de Janeiro, tendo sua postura criticada pela imprensa internacional.

