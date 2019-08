Mesmo considerado um meio de pagamento mais seguro quando comparado com dinheiro ou cheque, o uso de cartão de crédito pode eventualmente ocasionar problemas como clonagem e fraudes. Por isso, é importante estar atento aos detalhes que envolvem o uso deste meio de pagamento.

O analista de Negócios, Johnny Rodrigues de Mello, separou importantes dicas que servirão como alertas.

“Você pode utilizar seu App ou Internet Banking para ativar o recurso de aviso de transação por “Push” em seu celular. Assim, toda vez que seu cartão for utilizado, você receberá um aviso com o valor da compra, estabelecimento e horário. Caso você receba aviso de uma transação que não reconheça, entre imediatamente no App ou Internet Banking e bloqueie seu cartão e, em seguida, entre em contato com o seu Gerente Uniprime e informe o ocorrido. O recurso de bloqueio e desbloqueio de cartão também deve ser utilizado em casos de perda ou roubo. Dessa forma, um terceiro não conseguirá realizar fraudes em seu nome”.

“Crie senhas aleatórias e não óbvias como datas comemorativas, endereços ou números sequenciais, troque-as com frequência e não as anote no cartão ou local de fácil acesso para terceiros. Não compartilhe sua senha com outras pessoas e não a digite de forma a permitir que outros possam ver ou filmar. O App Uniprime Banking tem as funções de alteração e recuperação de senha, facilitando a atualização frequente dos números e a visualização da última senha válida cadastrada”.

“A Uniprime pode entrar em contato (pelo call center ou Gerente de Contas) para confirmar se uma transação é legítima ou não, mas nunca solicitará confirmação da sua senha ou do seu token e jamais enviará um terceiro para retirar o cartão na sua residência. Caso isso ocorra, desligue imediatamente o telefone e entre em contato com seu Gerente Uniprime, pois trata-se de um golpe”.

A Uniprime prioriza a segurança e, por isso, possui tecnologia de ponta para prevenção de fraudes em seus cartões Mastercard. Todos os cartões possuem chip criptografado e, portanto, não permitem clonagem.

Fonte: Uniprime Norte do Paraná