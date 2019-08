A Unimed Curitiba, que integra a maior cooperativa médica do Brasil, seleciona no próximo dia 28 de agosto as startups que vão desenvolver soluções para os desafios de inovação da cooperativa. Nesse evento, a diretoria e gestores envolvidos nos problemas deverão definir as selecionadas na primeira ação do programa Conecta Unimed, que marca o início de uma nova fase para a cooperativa, em que a inovação estará cada vez mais presente em seu cotidiano.

O Conecta Unimed é o programa de inovação aberta realizado em parceria com a aceleradora Hotmilk, da PUCPR, com o objetivo de adotar uma gestão transformadora, que crie conexões externas para gerar valor e sustentabilidade para a cooperativa, além de aperfeiçoar cada vez mais a qualidade dos serviços prestados por meio da inovação e colaboração.

O resultado deverá contribuir para a transformação e a sustentabilidade da Unimed Curitiba, mantendo o compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, além de auxiliar nas áreas de atualização cadastral, atendimento laboratorial e tabela de itens cadastrados na cooperativa para utilização em procedimentos médicos.

Ao todo, foram 58 startups inscritas, 16 selecionadas na primeira fase e seis na segunda, contemplando sete diferentes estados brasileiros. Durante as etapas do programa, as participantes estiveram na Hotmilk para apresentações gerais, acompanharam as jornadas com os gestores e puderem vivenciar a experiência dos clientes envolvidos no processo.

Agora é torcer e esperar para conhecer as startups selecionadas pelo Conecta Unimed. O evento é aberto ao público e acontece na próxima quarta-feira (28), às 18h30, na PUCPR. Mais informações podem ser obtidas pelo hotsite do programa, www.conectaunimed.com.br.