A Unimed Curitiba ocupa 9.ª posição no ranking nacional das 50 maiores operadoras de planos de saúde, segundo a Valor 1000, publicação do Valor Econômico. A cooperativa se destacou entre os dez maiores em lucro líquido, aplicações e outros resultados financeiros.

Com a maior rede credenciada do Paraná, a Unimed Curitiba conta com mais de 4.500 médicos cooperados, 95 laboratórios, 56 hospitais e 232 clínicas em Curitiba. A cooperativa é a maior operadora de saúde do estado e a segunda maior Unimed do sul do país.

A Valor 1000 do Valor Econômico é reconhecida como uma publicação de referência no mercado, responsável por análise minuciosa dos desempenhos das maiores empresas do país. A performance das empresas é analisada adotando os critérios atuais de desenvolvimento contábil e compreende 25 setores da atividade econômica brasileira.