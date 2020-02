Uniforme que brasileiros usarão no atletismo em Tóquio 2020 é apresentado

Em evento global realizado em Nova York, Estados Unidos, foi mostrada a camisa, manguito e shorts, em tom verde bandeira e design em que listras horizontais se sobrepõem

A camisa que será usada pelo atletismo do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 foi conhecida em um evento global da Nike realizado na quarta-feira (05.02), em Nova York, nos Estados Unidos. A Nike apresentou uniformes, sapatilhas, tênis de corrida, chuteiras e outros itens que serão usados por atletas de vários países e modalidades no Japão.

O programa olímpico do atletismo terá provas entre os dias 31 de julho e 9 de agosto. O design lenticular da camisa (efeito em que dois tons de verde em listras horizontais que se sobrepõem) é destaque na peça que adota, predominantemente, o verde da bandeira brasileira. O efeito óptico também está presente no manguito e no short.

Para atender às necessidades dos atletas de enfrentar o calor e a umidade que encontrarão em Tóquio entre julho e agosto a tecnologia Dri-FIT foi adotada no tecido do uniforme. Para chegar no resultado final, além de escutar os atletas, o time de desenvolvimento incluiu no processo a tecnologia de captura de movimentos, mapeamento de calor e modelagem 4D. Os uniformes de treino e competição não serão comercializados.

Fonte: Confederação Brasileira de Atletismo