Unidos do Viradouro, de Niterói, é campeã do carnaval do RJ

Unidos do Viradouro, de Niterói, vira no fim e é grande campeã do carnaval do Rio de Janeiro. Escola passou Beija-Flor e Grande Rio nos dois últimos quesitos. A harmonia foi desisiva. É o segundo título da Viradouro no grupo especial do Rio de Janeiro.

A Escola contou história de grupo ex-escravas de Salvador que foram em busca da alforria. Grande Rio ficou em vice, Beija-Flor em terceiro, Mocidade Independente de Padre Miguel em 4o, Salgueiro em 5o e Mangueira em sexto lugar. Todas estarão de volta no desfile das campeãs no próximo sábado na Marquês de Sapucaí.

Nas fotos a vibração na quadra da Viradouro e um dos momentos do desfile da campeã.