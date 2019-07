Uma grande ação de conscientização movimentou o Aeroporto Afonso Pena em Curitiba, na sexta-feira (26). Foram realizadas ações para alertar a população sobre os verdadeiros riscos que o tráfico de pessoas apresenta.

O secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, lidera as ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas no Paraná. No governo federal, o mesmo trabalho é encabeçado pelo ministro Sérgio Moro. “As ações são para conscientizar a população de que este crime é real e que existe, por isso estamos promovendo neste mês diversas ações como essa no aeroporto, para que seja possível combater o tráfico humano no Paraná e no Brasil”, disse Leprevost.

Ações de impacto, com a orientação e panfletagens indicando números para denúncias, simulações de tráfico com bagagens nas esteiras, atores interpretando aliciadores, além de cartazes e flyers personalizados mostrando os verdadeiros riscos que o tráfico pode levar, chamaram a atenção das pessoas que circulavam pelo aeroporto.

Para o superintendente do Aeroporto Internacional Afonso Pena, Antonio Pallu, “o aeroporto é a principal porta de entrada para o tráfico de pessoas. Vemos que este enfrentamento tem que ser constante, não só no mês, ou no dia, mas sempre, por isso temos que criar o costume de denunciar todas as situações possíveis”.

Para a coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Paraná da Sejuf, Silvia Cristina Xavier, “vamos alertar cada vez mais a população e aumentar nossa rede de parceiros para que possamos cada vez mais diminuir o número de tráfico de pessoas”.

A ação foi promovida pelo governo Ratinho Junior, por meio do Departamento de Promoção e Defesa dos Direitos Fundamentais e Cidadania da Sejuf, em parceria com as ONGs Jocum Curitiba, Ciaf, Rede um Grito Pela Vida.