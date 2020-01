UNICURITIBA oferece 70 bolsas de estudo em comemoração aos 70 anos da Instituição

O Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA completa 70 anos em 2020. Para comemorar esse momento histórico e continuar promovendo o Ensino Superior de qualidade, tornando-o mais acessível à sociedade, a Instituição abriu um vestibular para oferecer 70 bolsas de até 100% para todos os cursos ofertados.

A prova será no dia 15 de fevereiro e a inscrição é gratuita. Nesse vestibular, o candidato também recebe 50% de bônus na matrícula. O resultado será divulgado em 16 de fevereiro.

Além desse processo seletivo, o UNICURITIBA oferece outras modalidades de bolsas e bônus para diferentes formas de ingresso: Vestibular Agendado, ENEM, Diplomados e Transferência.

No Vestibular Agendado o candidato tem a possibilidade de escolher a data e o horário em que deseja realizar a prova de redação presencial. O resultado é divulgado uma hora depois e fazendo a matrícula no mesmo dia, ganha 50% de bônus na primeira parcela.

O ingresso pelo ENEM oferece bolsas de até 30% em todo o curso.

Para quem já possui uma Graduação, mas quer continuar os estudos, o UNICURITIBA oferece a isenção da primeira parcela e 10% de bônus em todas as outras. Basta levar seu diploma e seu histórico escolar do Ensino Superior.

Já para quem está cursando uma Graduação em outra Instituição, mas deseja continuar sua jornada no UNICURITIBA, o bônus é de 100% na primeira parcela e 10% em todas as outras.

Nessa modalidade, haverá um Plantão de Transferências no dia 16 de fevereiro, das 8 às 18 horas. Somente neste dia, será oferecido a isenção da primeira parcela e até 30% de bônus em todo o curso. O pré-requisito é levar o histórico escolar da Graduação e a ementa das disciplinas que já cursou.