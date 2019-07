O evento promete movimentar a

Após desembarcar há pouco, no Aeroporto José Cleto, localizado no Distrito de São Cristóvão, em União da Vitória, o vice-governador do Paraná, Darci Piana, acompanhado do deputado líder do governo, Hussein Bakri e do diretor-presidente, Claudio Stabile. Foi recepcionado pelo Prefeito de União da Vitória, Santin Roveda, representantes do legislativo e secretários municipais.

O objetivo das presenças dos políticos do Paraná se deve ao lançamento oficial do 3º Festival Gastronômico Vale do Iguaçu, que está sendo realizado neste momento, no Auditório do Senac. O evento promete movimentar a região nos dias 5 a 20 de agosto.

Em entrevista coletiva durante sua chegada a União da Vitória, Darci Piana, falou sobre investimentos que Estado vem realizando nas estruturas das Unidades do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros de União da Vitória que atende diversos municípios da região, vem tendo dificuldades em algumas ocorrências, com problemas em viaturas devido ao tempo de uso.

Segundo ele, diversas cidades vem recebendo equipamentos e viaturas e enfatizou que em breve União da Vitória também receberá o investimento.

O Festival Gastronômico do Vale do Iguaçu é, pelo terceiro ano consecutivo, esperado com muita ansiedade pela população. Em 2019, são 13 restaurantes participantes, todos prepararam um delicioso e diversificado cardápio com ingredientes típicos da região. Todos compostos por uma entrada, prato principal e sobremesa sobre o valor fixo de R$34,00.

