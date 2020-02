União da Vitória e Matinhos terão atividades de esporte e recreação

As ações da Superintendência Estadual do Esporte no Verão Maior seguem por mais este fim de semana, com muitas atividades esportivas, recreativas e de entretenimento. Desta vez as ações acontecem em União da Vitória, na região Sul do Paraná, e no balneário Caiobá, em Matinhos, no Litoral.

Em União da Vitória o evento será realizado em apoio à 4ª edição do Festival de Verão, realizada pelo município, neste sábado e domingo (15 e 16), a partir das 9 horas, no Parque Linear. Serão diversas modalidades esportivas competitivas, além de atividades abertas ao público, recreação, demonstrações e oficinas.

“O Governo do Estado está empenhado em levar projetos como o Verão Maior para outras regiões, focando nas vocações de cada localidade e enaltecendo seus atrativos e belezas naturais” disse o superintendente do Esporte, Helio Wirbiski. “E para que isso seja possível, a parceria com o município é fundamental”, completou.

“A novidade deste ano, graças a essa parceria com o Governo, será uma parede de escalada de 10 metros de altura com uma tirolesa que vai percorrer aproximadamente 70 metros. Um balão também fará voos ancorados de cerca de 50 metros de altura. Tudo gratuito para a nossa população”, comentou o secretário municipal de Esportes, Cordovan de Melo Neto.

Entre as modalidades de competição, serão realizados torneios de Futebol de areia, masculino e feminino adulto, e sub 14 masculino; vôlei de praia masculino e feminino adulto, e sub 14 masculino e feminino; basquetebol masculino e feminino adulto, e sub 15 masculino e feminino; futevôlei adulto e corrida de rua.

Além disso, diversas outras atividades estão previstas, como aulões de zumba, kangoo jump, karatê, taekowondo, capoeira, espaço kids, brinquedos infláveis, roda de chimarrão, doação de animais e shows com bandas locais.

SURF EM MATINHOS – A 1ª etapa do Campeonato Paranaense Amador de Surf é mais uma ação do Verão Maior 2020. Nos dias 15 e 16 de fevereiro, dez categorias estarão em disputa na Praia Brava de Matinhos. A competição é organizada pela Federação Paranaense de Surf e segundo os organizadores tem a previsão de 100 atletas inscritos. O local ainda contará com voo cativo de balão para os veranistas e moradores locais.

As atividades da Superintendência do Esporte no projeto Verão Maior tiveram início no dia 06 de janeiro no Litoral (Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Praia de Leste, Ipanema e Shangrilá – e equipes itinerantes em outros balneários) e em Porto Rico, na região Noroeste.