Unespar divulga 2ª chamada do Vestibular 2020

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) liberou nesta segunda-feira, 27 de janeiro, a relação de aprovados em 2ª chamada no Vestibular 2020. Confira:

2ª chamada Vestibular 2020 Unespar

Agora, de acordo com o edital de matrículas, os selecionados deverão se matricular no dia 29 de janeiro. Os horários, os locais e a documentação podem ser conferidos no Edital de Matrículas. Uma nova chamada é esperada para o dia 31 de janeiro.

As provas do Vestibular 2020 da Unespar foram aplicadas para cerca de 5 mil estudantes no dia 17 de novembro. Os candidatos responderam 60 questões objetivas e elaboraram uma redação.

Inscritos nos cursos de Canto, Composição e Regência, Instrumento e Música, Artes Cênicas, Dança, Música e Música Popular fizeram testes de habilidades específicas entre 12 e 14 de dezembro.

Foram oferecidas 1.763 vagas, sendo 894 reservadas para os cotistas (25% são para estudantes de escolas públicas; 20% para alunos de escolas públicas que se autodeclarem negros ou pardos e 5% para pessoas com deficiência).

Os cursos da Unespar estão localizados em Curitiba (dois campi), Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória.

Para mais informações, confira o Manual do Candidato.