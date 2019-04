Por Altair Camargo, Co-fundador da Sempreende

A forma com que respondemos nossos clientes impacta nossas vendas. Tratá-lo mal vai fazer com que fique insatisfeito e não compre mais dos nossos negócios. Mas você sabia que mudanças sutis, muitas vezes ignoradas por nós, podem fazer com que aumentemos a satisfação e intenção de compra dos nossos consumidores?

Por exemplo, quando você manda um email, em nome de sua loja, desejando um bom dia, você escreve: “Eu te desejo um ótimo dia” ou “Nós te desejamos um ótimo dia”?

Ou, ainda, quando alguém te pergunta se você tem determinado produto, você responde: “Eu tenho várias peças” ou “Nós temos várias peças”?

Notou a diferença? O que é melhor usar? “Eu” ou “nós”?

Um estudo científico publicado em agosto de 2018 mostra que, quando usamos “eu”, o cliente fica mais satisfeito com a empresa e tem mais vontade de comprar. Em números, a pesquisa mostrou que a intenção de compra aumenta em até 7%.

Isso acontece porque as pessoas acreditam que o funcionário que usa a primeira pessoa está mais envolvido emocionalmente com a interação. Ou seja, há a percepção de que está mais próximo e sendo mais real no atendimento.

Uma das vantagens da pequena empresa é justamente o contato direto entre o dono e o cliente. As pessoas valorizam essa proximidade. Grandes instituições, como o Ponto Frio ou a Magazine Luiza, criaram personagens para serem capazes de responder em primeira pessoa e têm tido um tremendo sucesso com isso. Por que, então, os pequenos passaram a responder usando o “nós” para passar a impressão de que são grandes? Volte!! Use o “eu”! Se identifique! É disso que as pessoas gostam!

Resumindo: se você quer aumentar suas vendas e fazer que seus consumidores fiquem mais felizes com sua empresa, passe a mostrar a eles que estão conversando com uma pessoa especificamente e não com a empresa. (use “eu” nas suas respostas!)

