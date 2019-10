Dois privilegiados hóspedes, que estão sendo selecionados através de concurso pelo Airbnb, vão pode passar uma noite – a de 26 de novembro de 2019 – no histórico e luxuoso castelo de Highclere, no condado de Hampshire, na Inglaterra, propriedade de dois mil hectares, que serviu como cenário da série da TV britânica de grande sucesso e várias vezes premiada Dowton Abbey.

O custo desse pernoite tão especial será de 150 libras, cerca de 765 reais, o que dará direito de serem tratados como nobres durante a estadia, como convidados do conde e da condessa de Carnarvon. Serão recebidos com coquetéis no salão principal, jantar na Sala de Jantar de Estado, servido pelo próprio mordomo do castelo, café na biblioteca, após o que poderão se acomodar em um dos quartos principais com banheiro privativo e vista para mais de 400 hectares de área verde.

No dia seguinte, depois do café da manhã, os hóspedes farão um passeio pela ampla propriedade. O castelo tem mais de 900 metros quadrados e 300 aposentos e será possível explorar salas emblemáticas e curtir a decoração que remete à história do lugar. Highclere pertence à família Carnarvon desde 1679. O castelo foi construído no século 19, com projeto de Charles Barry, o mesmo arquiteto do Palácio de Westminster, onde estão as duas Câmaras do Parlamento do Reino Unido.

A promoção do Airbnb é uma comemoração do lançamento do filme Downton Abbey – no Brasil com estreia em 24 de outubro -, que trata de um determinado período abordado na série homônima de seis temporadas (1911-1915), criada por Julian Fellowes e com grande elenco: entre os atores, Hugh de Boneville, como o conde de Grantham; Elizabeth McGovern, a condessa Cora; e os fantásticos Jim Carter, como o mordomo Charles Carson, e Maggie Smith, a condessa-mãe. O Airbnb informa que o valor arrecadado com a diária será doado à Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.

O Castelo de Highclere já é um destino turístico tradicional, com pacotes montados a partir de Londres e também é utilizado como local de eventos ao longo do ano. Seus jardins e sua exposição egípcia são normalmente abertos ao público. Hadi Moussa, gerente-geral do Airbnb no norte da Europa, diz: “Estamos animados em oferecer aos fãs a melhor experiência de Downton Abbey com esta estadia única no Castelo de Highclere. No Airbnb, somos apaixonados em proporcionar experiências de viagem únicas e inesquecíveis”. Informações: airbnb.com.br/downtonabbey.