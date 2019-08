O vice-governador Darci Piana, que também é presidente da Fecomércio PR, acompanhado de forças de excelência políticas e empresariais do Paraná, participou de 18 a 24 de agosto, da viagem profissional a Europa, na República Tcheca. Agenda destinada a promover a interação de lideranças paranaenses que atuam na política, comércio, indústria, agricultura, relações internacionais, inovação e investimentos.

Desde o primeiro dia e abertura da semana internacional, Piana e seus competentes assessores publicaram nas redes sociais e anunciaram ao público e leitores atividades sobre os trabalhos entre a República Tcheca e o Paraná. Teve trabalho de manhã, tarde e noite na busca do fortalecimento dos paranaenses. Sempre reforçando nas reuniões e eventos, o trabalho inovador e de excelência da gestão do governador Carlos Massa Ratinho Junior no Paraná, sul do Brasil.

Diversas visitas, reuniões, fotos e informações com assuntos importantes, conversas e opiniões junto de autoridades, executivos europeus e representantes do governo estão registradas.

Após os cinco dias de trabalho, antes de retornar. Piana destacou ontem através das suas redes sociais: “Último dia na República Tcheca. Embarcamos agora para o Brasil, levando muitas parcerias. Uma agenda extraordinariamente positiva”.

