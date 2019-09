Um encontro entre a cozinha autoral do chef Igor Marquesini e vinhos franceses artesanais do Rhône: assim será o jantar harmonizado que a importadora Notre Cave promove dia 19 de setembro, uma quinta-feira, às 19h30, no restaurante Igor (r. Gutemberg, 151, Batel). Rodrigo Depiné, da Notre Cave, destaca que Igor Marquesini faz parte da geração de novos chefs que estão transformando a gastronomia curitibana. Ele trabalha com produtos orgânicos.

Já a Notre Cave atua em parceria com vinhateiros independentes, com tradição familiar, herdeiros de vasto conhecimento transmitido ao longo de gerações. “Trata-se de uma linha de vinhos exclusivos, de altíssima qualidade, da região do vale do Rhône, que revelam o caráter de quem os produz. O cultivo das uvas é feito de forma sustentável a colheita é manual e a maioria dos rótulos ofertados são orgânicos e biodinâmicos”. Serão degustados oito vinhos.

O cardápio do jantar será distribuído em dez tempos, constando de pães, ostra, pupunha, katsu, feijão, carne crua, gema, mostarda e legumes, peixe do dia, mariscos e mandioquinha, chorizo, couve flor, legumes e glacê, sagu, coco, manga e banana. O preço por pessoa é de R$ 290 + 10% de serviço, com pagamento via cartão de crédito; inscrições e demais detalhes em http://bit.ly/348bUyf.

Legenda