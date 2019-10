O Dia das Crianças foi muito especial para quem foi até o Parcão do Oscar Niemeyer neste sábado. O Família no Parque, uma ação da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, proporcionou uma série de brincadeiras e atividades para as famílias neste sábado, reunido centenas de pessoas.

Foram muitas atividades ao ar livre para a criançada, com brinquedos infláveis, “caixa do brincar” com jogos lúdicos, oficinas e recreação com professores especializados. “Temos debatido bastante na Sejuf a necessidade de resgatar a cultura infantil, pois a sociedade atual é muito voltada ao mundo adulto. As famílias precisam estar junto, brincar, interagir, e é o que temos feito no Família no Parque: desemparedar as famílias e as crianças e oportunizar, no contato com a natureza e o brincar, o fortalecimento dos vínculos familiares”, explica a chefe do Departamento da criança e do Adolescente, Ângela Mendonça.

“A proteção e a atenção à criança é uma prioridade do governo Ratinho Junior, por isso estamos sempre promovendo ações para que as famílias possam se divertir com seus filhos, mas também se informar e conhecer os direitos dos nossos pequenos”, diz o secretário Ney Leprevost.

O administrador Daniel Araújo foi com a mulher e o filho Samuel, de dois anos e meio, para curtir o Família no Parque. “Aproveitamos muito esses brinquedos e atividades extras; ele já brincou de massinha e agora com argila. Está muito legal”, disse. “Esse contato das crianças com a tecnologia às vezes assusta, mas essa geração vai conviver com isso. Não podemos impedir, mas devemos buscar o equilíbrio”, completou.

Apoios – O Família no Parque tem o apoio dos seguintes parceiros: Unibrasil (presença de alunos dos cursos de educação física, pedagogia, medicina veterinária, matemática e psicologia), feirinha de adoção de cães, Escola de Pais, Oi Caixinha e Arteterapia.

A Oi Caixinha é uma startup que desenvolve metodologia, atividades e brincadeiras com o propósito de promover interação entre pais e filhos com necessidades especiais por meio do brincar “O brincar é um momento muito importante de troca de amor, e por meio da brincadeira criamos uma metolologia para dar apoio a esses pais”, explica a co-fundadora Pamela Basso.