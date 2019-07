Há momentos e gestos que animam os que torcem pela democracia. O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu liminarmente o trecho da Medida Provisória (MP) 886 que transferiu da Fundação Nacional do Índio (Funai) para o Ministério da Agricultura a prerrogativa de demarcar terras indígenas. No dia seguinte, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), devolveu esta parte da MP para o Poder Executivo. Embora o ato se trate de uma prerrogativa da Presidência do Senado, sua ocorrência não é trivial.

Há quem interprete esses dois atos como manifestações de hostilidade do Judiciário e do Legislativo em relação ao Executivo. É um equívoco, no entanto, tratar dos casos à luz de um suposto embate entre os Poderes. O revés imposto ao governo é menos uma “derrota” para o presidente Jair Bolsonaro do que um evidente sinal de vitalidade de nossa democracia republicana, em especial pelo bom funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Ademais, a decisão do ministro Barroso é liminar e nada impede que o governo, se assim desejar, reapresente a matéria ao Congresso por meio de projeto de lei.

Sem reajuste

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, afirmou no início da sessão de ontem que nenhum servidor público do Paraná terá reajuste salarial este ano se o governador Ratinho Jr. não enviar projeto de lei prevendo a reposição para os funcionários do Executivo. Traiano avisou que não colocará em pauta de votação os projetos já enviados pelo Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas reconhecendo a legalidade da data-base e propondo o reajuste de 4,94%, mesmo índice da inflação nos últimos 12 meses vencidos em maio passado.

Galerias tomadas

As galerias do Plenário, tomadas de funcionários públicos, aplaudiram o aviso do presidente da Alep. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) aprovou no dia 10 de junho um anteprojeto de Lei para repor a inflação dos últimos 12 meses aos salários dos servidores do Judiciário. O projeto será engavetado caso o governador não enviar à Assembleia um projeto relativo ao funcionalismo do Executivo.

Em marcha

Em greve desta a última quarta-feira, 26 de junho, servidores estaduais fazem um ato unificado nesta manhã de segunda-feira, 1º de julho, em Curitiba. Desde o começo desta manhã, caravanas do interior, com professores, funcionários de escolas e servidores de concentram na Praça Santos Andrade, em frente ao prédio histórico da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Sete dias de greve

Segundo os grevistas, a paralisação completa 7 dias e atinge a quase 90% das escolas públicas estaduais. “Hoje é um dia importante. Nós estamos há quatro anos com os salários congelados e pedimos ao menos a reposição da inflação do último ano”, afirma Hermes Leão presidente da APP-Sindicato.

Pedem apoio

O objetivo do ato, segundo os organizadores, é pedir o apoio de deputados estaduais para que o governo negocie com os servidores. “Desde março estamos nos reunindo com o governo e não tivemos respostas, apesar das promessas do governador durante a campanha e após ser eleito. Diálogo se faz com respostas e não tivemos, por isso iniciamos a greve” afirmou Marlei Fernandes da coordenação do FES.

Tudo como dantes

Levantamento exclusivo do instituto Paraná Pesquisas para o site Diário do Poder e esta coluna mostra que a percepção do brasileiro sobre sua situação econômica familiar “não melhorou, nem piorou”. A maioria dos entrevistados (54,1%) acredita que nos últimos 6 meses nada mudou. São 11,7% aqueles que acham que a situação ficou melhor; para 10,7% “melhorou” e só 1% diz que “melhorou muito”. Foram ouvidos 2.102 brasileiros em 158 municípios, entre os dias 20 e 25 deste mês.

Degradação

Para 31%, a situação econômica se degradou: piorou, segundo entendem 22,9% dos entrevistados, e “piorou muito” para 8,1%. O grupo pesquisado mais otimista está na População Economicamente Ativa: 13,3% acreditam que melhorou a situação econômica em casa.

O papel do BC

Elegante, conciso e preciso, o esclarecimento pouco usual que o Banco Central (BC) se viu forçado a publicar no fim da tarde de quinta-feira reafirma o papel da instituição na condução da política monetária. Esse papel esteve prestes a ser atropelado por um anúncio inesperado do ministro da Economia, Paulo Guedes. Depois de trocar críticas com dirigentes do Legislativo, que decidiram votar medidas que o Executivo não toma para estimular a atividade econômica, o ministro da Economia – responsável no governo por medidas dessa natureza – reuniu-se naquele dia com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e à saída do encontro anunciou que “vão vir mais de R$ 100 bilhões de liberação do compulsório no futuro”. Essa liberação se seguiria à anunciada na véspera pelo BC, de R$ 16,1 bilhões.

25 anos do Real

O PSDB lançou uma campanha nas redes sociais para enaltecer os 25 anos do real. Segundo o presidente da sigla, Bruno Araújo (PE), o público-alvo da medida são brasileiros com até 25 anos (42% da população) que não viveram a hiperinflação. O partido quer apresentar seu legado a eles.

Novas hidrelétricas

Sede das usinas de Itaipu e Baixo Iguaçu, além de outras de pequeno porte, o Oeste do Paraná deverá sediar quatro novas centrais hidrelétricas em breve. Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Nova Aurora figuram na lista de municípios incluídos em projeto de lei a ser encaminhado na próxima semana pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa propondo a construção de 14 novas CGHs (Centrais Geradoras Hidrelétricas) e duas PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas), além de outras duas termelétricas e uma usina eólica.

Licença prévia

Todos esses projetos já possuem licença prévia ou licença de operação de regularização concedidas pelo IAP (Instituto Ambiental do Paraná), pois se enquadram nas as normas ambientais estabelecidas pelas legislações municipal, estadual e federal.

O preço dos desacertos

O presidente Jair Bolsonaro precisa tomar decisões todos os dias, a todo instante. A mais importante – porque dela dependem não só o futuro de seu governo, mas, principalmente, o do País – é se deseja continuar governando como um presidente de nicho ou, como esperamos, assumir como o presidente de toda a Nação, adotando um tom conciliador.

Equivocado

Até aqui, o presidente tem demonstrado, por meio de suas ações e palavras, ter uma compreensão equivocada do que representam os 58 milhões de votos que o levaram da Câmara dos Deputados para o Palácio do Planalto. Trata-se, é evidente, de uma eleição consagradora, mas nem remotamente o resultado das urnas significa carta branca para que Jair Bolsonaro leve adiante sua agenda programática a ferro e fogo, sem negociá-la com amplos setores da sociedade, sejam ou não seus eleitores. As diatribes da campanha eleitoral deveriam ter cessado em 29 de outubro do ano passado.

Efeito dominó

O fechamento do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia se tornará uma “operação dominó”, segundo o presidente Jair Bolsonaro. “Outros países devem fazer acordo conosco”, afirmou durante entrevista coletiva a jornalistas na manhã deste sábado, 29, no Japão (fim da noite de sexta-feira, 28,no Brasil). Ele disse que as informações foram passadas de Bruxelas pelos ministros de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e de Agricultura, Tereza Cristina. “Os ministros estão muito felizes com esse desenlace após 20 anos”, comemorou.

Sustentável

O Aeroporto Internacional das Cataratas, em Foz do Iguaçu, deverá ser o primeiro aeroporto sustentável do País. É o que prevê um protocolo de intenções assinado pela Itaipu Binacional e a Infraero na manhã desta sexta-feira (28), em uma solenidade que marcou a entrega da primeira parte da ampliação da unidade. A Itaipu também investiu R$ 15,5 milhões em obras na duplicação da pista de acesso ao local e na ampliação do pátio de manobras das aeronaves. De acordo com o documento, serão feitas várias reformas para atender a requisitos de sustentabilidade, como a geração de energia por painel fotovoltaico, a gestão dos resíduos sólidos, a captação da água e a implantação de um eletroposto, entre outras ações.

Há 25 anos

No dia 1º de julho de 1994, o Brasil parou: depois de duas décadas de combate à inflação, uma nova moeda entrava em vigor. Vinte cinco anos atrás, o que valia 2.750 cruzeiros reais virava um real. Um quarto de século depois, o país de hoje não lembra nada o de 1994, quando FHC, ministro de Itamar, garantia que o problema nacional era a inflação. Atualmente, o índice de desemprego de 13 milhões de brasileiros corrói o salário médio do trabalhador. O país parou de crescer, empresas usam demissões para reduzir custos e com o real desvalorizado, para comprar a mesma quantidade de bens e serviços que 100 compravam naquele ano, será necessário desembolsar R$ 596,88.

O meio caminho

Em 1994, o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso foi ao programa de Silvio Santos para tentar explicar o Plano Real ao apresentador Silvio Santos, como fizeram recentemente Jair Bolsonaro e outros integrantes do governo para traduzir o projeto de reforma da Previdência. Silvio na época tinha 63 anos e FHC foi aplaudido pelas “colegas de trabalho” do animador, embora não tivessem entendido muita coisa. Quando Fernando Henrique assumiu a Fazenda, a inflação anual era de 2.400%

Almanaque

De 1964 a 1994, a inflação brasileira não cabia no visor de nenhuma máquina de calcular: 1,14 quatrilhão por cento. A direção do FMI não entendeu o Plano Real e queria que a economia brasileira fosse dolarizada como na Argentina. Não percebia que o âncora cambial cumpriria tarefa semelhante.

Não participa

Quando a conversa é sobre armas, o ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, é mero espectador. Nos últimos dias, quando decretos e projetos de lei iam e vinham entre o Planalto e Congresso, Moro estava nos Estados Unidos e quando voltou, tudo já tinha se concretizado. Aliás, o que já havia acontecido com o texto original, em maio. E se perguntado novamente, o ministro repetirá que “é uma promessa de campanha do presidente”.

Já começou

Depois de troca de alfinetadas entre Bolsonaro e o governador João Doria envolvendo a suposta construção de novo autódromo no Rio para abrigar a Fórmula 1, Carlos, filho do presidente, resolveu partir para o ataque contra o Chefe do Executivo paulista: “O isentão ensaboado manja muito mesmo”. Era uma reação ao que Doria recomendava a quem quisesse conhecer a área em Deodoro: “Vá de helicóptero, drone ou a cavalo”. Para muitos observadores, é o primeiro sinal do que acontecerá na campanha de 2022.

Profissional

Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro, ex-marido de Maitê Proença, que emprestou sua casa no Rio para ser QG da campanha de Bolsonaro (o presidente falou com ele depois das eleições pedindo a casa para primeira reunião com futuros ministros e nunca mais conversaram), é competente em comunicação. Na mesma semana, deu entrevista a dois grandes jornais (com repercussão em muitos outros pelo país) e a uma revista semanal, quando repetiu que “Doria é mais preparado do que o Capitão”.

Caiu

Apesar de ainda alta, a taxa do desemprego no Brasil caiu para 12,3%, segundo o IBGE. É a segunda queda seguida e agora atinge 13 milhões de pessoas.

Sem acordo

O presidente francês Emmanuel Macron teve um encontro bilateral com Jair Bolsonaro, em Osaka, no Japão durante o G-20. Na conversa, Macron alertou o Capitão que não assinará nenhum tratado comercial com o Brasil, caso o país saia do Acordo Climático de Paris.

Convite

Ainda sobre o encontro bilateral entre Bolsonaro e Macron: depois do alerta do presidente francês, o chefe do Governo brasileiro reiterou que irá permanecer no Acordo de Paris. E de quebra, convidou Macron para visitar a Amazônia.

Não é bem assim

De novo, Paulo Gudes prometendo bondades: agora, diz que o governo vai injetar R$ 100 bilhões na economia por meio da redução de alíquota de compulsórios. Compulsório é aquela parcela de dinheiro dos clientes que os bancos podem usar nas operações de crédito e que precisa ficar retida no BC. Há dias, o Banco Central anunciará uma decisão nesse sentido, com redução de 33% para 31% na alíquota dos compulsórios a prazo, o que liberaria R$ 16,1 bilhões. Depois da fala de Guedes, o BC avisou que não há prazo, nem valor definido.

Olho vivo

O Planalto acompanha a ofensiva de apoio de João Doria a Sérgio Moro, complementada com a entrega da Ordem do Ipiranga, na semana passada, ao ministro. De um lado, fortalece a posição de Bolsonaro; de outro, inspira maior aproximação entre o governador e Moro, o que cria dúvidas na cabeça do Chefe do Governo – e, de quebra, a manifestação de domingo. Bolsonaro não sabe, contudo, que Doria e Moro viraram grandes amigos nos últimos tempos.

Fazendo as contas

Em maio, o rombo na Previdência respondeu por todo o resultado das contas do governo central. O déficit primário foi de R$ 14,740 bilhões no mês, enquanto o resultado negativo na Previdência chegou a R$ 14,918 bilhões. No ano, o déficit do governo central é de R$ 17,494 bilhões; em 12 meses, o resultado é negativo em R$ 125,2 bilhões.

Aproximação

O ministro da Economia, Paulo Guedes, quer evitar maiores atrasos na votação da reforma da Previdência. Não viajou com Jair Bolsonaro para o Japão para tratar deste assunto. Um dos principais pontos é a reaproximação com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

Processo

Depois da declaração do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que chamou os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff de droga, Gleisi Hoffmann, presidente do PT diz que irá processá-lo. “O senhor fala dos outros aquilo que o senhor é: uma droga para a educação brasileira. Então, pode esperar que nós vamos processá-lo. Pelo que você falou de Lula e de Dilma, responderá em processo. Terá representação no Ministério Público e no Conselho de Ética da Presidência da República”.

Não é suficiente

Mais um economista renomado, Edmar Bacha diz que a reforma da Previdência não é o suficiente para o crescimento do Brasil. “A reforma da Previdência não é em si suficiente para garantir o crescimento. Para passar uma peça tão complexa e grande de texto constitucional, é necessário arregimentar forçar políticas”. E foi mais longe em falar na situação do Brasil: “Pelo visto, acho que o governo vai precisar de uma crise para mudar de atitude. Nada indica que as coisas vão melhorar o suficiente para ultrapassarmos a batalha da Previdência, que é apenas uma batalha. Está ficando muito custoso em termos do ajuste fiscal”.

Enfurecidos

A empresária e socialite Kim Kardashian acaba de ganhar a fúria dos japoneses. Tudo por que lançou uma linha shapewear (body modeladores) e batizou a linha de kimono. Só que na cultura japonesa o kimono é um traje usado desde o século 15 de casamentos a funerais.

50 anos depois

A recente Parada LGBT relembrou, cinquenta anos depois, a invasão pela polícia do bar Stonewall, tradicional reduto de gays no bairro de Greenwich Village, em Nova York. Na época, o sexo gay era proibido em 49 dos 50 estados americanos. Nos anos seguintes, o bloco LGBT não queria quaisquer associações com o bar, controlado, naqueles dias, por mafiosos. No Brasil, a primeira manifestação gay foi em junho de 1980, nas escadarias do Teatro Municipal, em São Paulo: protestava-se contra a violência da polícia sobre gay, lésbicas e travestis.

Ação terrorista

O Washington Post está publicando denúncia de um general que chefiou a inteligência da Venezuela, segundo a qual células do grupo terrorista Hezbollah operavam em várias cidades do país, só a proteção da ditadura. O general Cristopher Figueira garante que as operações estavam “focadas em atividades ilegais para financiar operações no Oriente Médio”. A suspeita, em 2009, era que o Hezbollah planejava atacar alvos israelenses na Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru e Brasil.

Quem pagou

A Polícia Federal está procurando criminosos que atacaram Sérgio Moro e a Lava Jato. Os agentes estão mais do que convencidos de que quem levantou diálogos entre o ministro e o procurador Deltan Dallagnol e depois, tratou de vazá-los, recebeu supostos pagamentos em troca da ação.

Special man

O então presidente Barack Obama disse “That’s the man” para Lula; agora, Donald Trump diz “He is a special man” sobre Jair Bolsonaro. O presidente brasileiro havia se declarado, antes a Trump: “Sou grande admirador dele há muito tempo, antes mesmo de sua eleição, apoio os Estados Unidos e apoio a reeleição dele”.

Parcerias

Ainda sobre a afirmação de apoio a Donald Trump na tentativa de reeleição em 2020: Bolsonaro falou “O que nós temos no Brasil é coisa que o mundo não tem. Nós estamos à disposição para conversar com o Trump e para fazer parcerias e desenvolver o nosso país”.

Piadas

Com a troca de elogios entre Bolsonaro e Trump piadas começaram a surgir na internet do encontro dos dois. Uma delas lembrava a música de Roberto Carlos Esse cara sou eu.

Novo banco

Depois de lançar um cartão de crédito, o Decolar.com está desenvolvendo uma ferramenta própria de pagamento eletrônico para clientes em viagem.

Menor nível

A taxa de investimento no Brasil está no menor nível em pouco mais de 50 anos, evidenciando a fraqueza dos gastos no país com máquinas e equipamentos, construção civil e inovação. Na média dos últimos quatro anos, a taxa final ficou em apenas 15,5% do PIB – percentual tão baixo só encontrado na média dos quatro anos até 1967.

Na foto

E nem poderia se esperar alguma coisa diferente: Bolsonaro queria posar no Japão ao lado de Donald Trump, num momento descontraído. E, de cara, tentou armar com o dedo indicador e com o polegar seu sinal de armas. Só que olhou para uma das mãos de Trump, viu que o americano estava apenas com o polegar levantado e tratou de acompanha-lo.

Arrumando

O ministro Marcelo Alvaro Antonio, titular do Turismo, já está limpando suas gavetas, depois da prisão de seus assistentes por irregularidades na distribuição de verba federal para laranjas em seu estado.

Vice

A deputada Joice Hasselmann, líder do governo no Congresso, está levando a sério a ideia de disputar a prefeitura de São Paulo, no ano que vem. E já pensa até no nome de vice: o mais cotado é do empresário Geraldo Rufino, ex-catador de latas.

Bem cotado

Grupo do Planalto acha que um senador “ficha limpa” do MDB seria o nome ideal para ocupar o posto de ministro-chefe da Casa Civil, ainda ocupado por Onyx Lorenzoni (DEM). O mais cotado, até agora, é o do senador Eduardo Gomes (MDB-TO), amigo e eleitor do presidente. Bolsonaro é totalmente contra a nomeação do líder do governo Fernando Bezerra (MDB-PE), que estaria se insinuando para o cargo.

Olho nos juros

Enquanto o BC insiste em manter a taxa básica de juros inalterada em 6,5% ao ano, a conta de juros do setor público segue ficando cada vez mais salgada. De janeiro a abril, essa despesa somou R$ 129,2 bilhões (5,6% do PIB) ante R$ 118,9 bilhões (5,4% do PIB, no mesmo período do ano passado).

Lixo urbano

Com R$ 16 bilhões a receber de prefeitura inadimplentes, as companhias de limpeza urbana estão estimando que a dívida vá aumentar no segundo semestre. Até o final do ano, a projeção é que outros R$ 5,23 bilhões deixarão de ser pagos. Em São Paulo, o prazo para renegociação já acabou e as empresas ainda não foram procuradas para discutir o assunto. A prefeitura quer reduzir o valor do contrato.

Contra desemprego

O Planalto criou para si próprio a expectativa de que, com a reforma da Previdência, o país retomará investimentos e turbinará a geração de empregos de carteira assinada até o final do ano. Entre janeiro e maio, o país gerou 351 mil empregos direto – o que é muito pouco.

Frases

“No passado, o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma?”

Abraham Weintraub, ministro da Educação