Os funcionários do Estado estão à beira de um ataque de nervos. Sentiram que ainda não será desta vez que o governo estadual vai fazer a tão sonhada reposição das perdas salariais que se acumularam nos últimos anos. Desde 2016 eles estão com os salários congelados. ” De maio não pode passar ou vira nova enrolação”, diz Marlei Fernandes, líder dos servidores.

Os sindicatos querem negociação clara e podem até negociar o parcelamento dos atrasados, mas não abrem mão da reposição imediata dos 4,5% que representam a inflação dos últimos 12 meses. Para colocar em dia e compensar os calotes que receberam, os funcionários dizem que Ratinho Jr teria de reajustar os salários em mais de 16%. Na campanha, o discurso era de que ao longo dos quatro anos de mandato ele faria isso.

Por enquanto, tudo em banho-maria. O secretário de Administração, Reinhold Stephanes (PSD), reuniu-se com os representantes dos funcionários e ficou rouco de tanto ouvir. “Nada disse, a não ser que o governo tem boa vontade e a lenga-lenga do vamos analisar e já te dou-te”, explica um funcionário da própria Secretaria de Administração.

Preconceito empossado

Sergio Moro deu posse a Wilson Salles Damásio como conselheiro do Ministério da Justiça. Damázio afirmou, no passado, que a homossexualidade é um “desvio de conduta”, e que, para uma mulher, “é o máximo” estar “dando para um policial”. Ele foi para o mesmo cargo para o qual a cientista política Ilona Szabó havia sido convidada, antes de Moro recuar por pressão de Jair Bolsonaro e desistir da nomeação.

Desvio de conduta

Damázio foi demitido do cargo de secretário de Defesa Social do estado de Pernambuco, logo após dar essas declarações em entrevista ao “Jornal do Commercio”, em 2013, sobre a exploração sexual de jovens em Pernambuco. “Desvio de conduta, a gente tem em todo lugar. Tem na casa da gente, tem um irmão que é homossexual, tem outro que é ladrão, entendeu? Lógico que a homossexualidade não quer dizer bandidagem, mas foge ao padrão de comportamento da família brasileira tradicional”, afirmou na entrevista.

Quem perdeu

É natural que seja assim. Os perdedores perdem seus cargos e são defenestrados para dar lugar aos que venceram. Mas desta vez a situação é outra. Antes, o MDB alternava com o PSDB no governo do Paraná. Agora venceu Ratinho Jr, que não é nem de um nem de outro e, portanto, não tem compromissos de ficar com a turma de baixo de ninguém.

Sobrando gente

Isto faz sobrar muita gente num mercado de trabalho que se tornou estreito para quem se especializou em viver de sinecuras. Não há muitas saídas para essa gente. A Assembleia Legislativa tem sido um lugar de peregrinação diária de gente que tinha cargo de alto cturno na administração anterior. Até ex-secretário de Estado circula na área se propondo a um cargo modesto de assessor de gabinete.

Os competentes

Os mais competentes e bem articulados tem melhor sorte. Um exemplo é o ex-chefe da gabinete de Valdir Rossoni, por exemplo. Gerson Nunes da Silva, considerado um craque no que faz,já está lotado na Diretoria Administrativa com um cargo de bom quilate. Sofrem mais os aspones de terceira ou quarta categoria. Esse vão para o inferno do desemprego.

No Parlasul, Ricardo Barros

O deputado federal Ricardo Barros (PP) vai trabalhar por obras de infraestrutura para melhorar a integração do Paraná com os países do Mercosul. Barros tomou posse nesta segunda-feira (1) no Parlamento do Mercosul (Parlasul) em Montevidéu, Uruguai. Barros é um parlamentares brasileiros que compõe o órgão e participará da comissão permanente de infraestrutura, transportes, recursos energéticos, agricultura, pecuária e pesca. A primeira reunião da comissão já ocorreu nesta segunda.

Hidrovia

“Escolhi (a comissão) para tratar da hidrovia Paraná-Paraguai, da questão da ferrovia Paranaguá-Antofagasta (Chile), da nova eclusa e das novas turbinas da usina de Itaipu e da interligação energética entre os países”, explicou o deputado paranaense. “Também vou me dedicar aos assuntos relacionados à agricultura que é a grande locomotiva da economia do Paraná”, completou.

Joice ministra

Detectada forte pressão para que Joice Hasselmann seja convocada para trabalhar com Bolsonaro. Atual líder do governo no Congresso, a deputada do PSL tem grandes chances de assumir a Secretaria de Governo, no lugar de Carlos Alberto Santos Cruz. O general, nesse cenário, iria para a Secretaria-Geral da Presidência, sucedendo seu colega — também general — Floriano Peixoto. As informações são de Sonia Racy no Estadão.

Mexida nos cargos

Sub de Gustavo Bebianno, Peixoto havia assumido a cadeira, interinamente, depois da queda do advogado. Hasselmann faria sombra a Onyx Lorenzoni? Não, ela é aliada de primeira hora do único ministro não militar que despacha no Planalto. E, nas brigas internas do PSL, Joice tem sempre defendido Onyx e vice-versa.

Batendo recordes

No dia 1º de abril, mesmo mês em que Brasil e Paraguai celebram o 46º aniversário da assinatura do Tratado de Itaipu (dia 26), a hidrelétrica comemora os 12 anos do início de operação comercial da unidade geradora 18A (U-18A). Em maio de 2007, tanto a U-18A quanto a U-9A, últimas unidades previstas no projeto, começavam a gerar energia elétrica.

Recorde absoluto

As duas unidades geradoras foram inauguradas pelos presidentes do Brasil e do Paraguai em maio de 2007. Com as 20 unidades em operação e 14 mil megawatts de potência instalada, Itaipu atingiu, em 2008, a marca histórica de 94 milhões de MWh. Com a usina completa e a previsibilidade de atingir mais de 100 milhões de megawatts (MWh), em condições hídricas normais e de demanda, esse número foi superado já em 2016, quando a usina produziu 103,1 milhões de megawatts-hora (MWh). O recorde absoluto mundial de geração não foi superado por nenhuma outra usina. E dificilmente será.

Ousadia

Para o diretor-geral brasileiro, o general Joaquim Silva e Luna, “Itaipu, por intermédio de nossa gente, sempre demonstrou ousadia, capaz de transformar possibilidades em potência e energia, com segurança e estabilidade. Celebremos com orgulho esse primeiro de abril, rememorando 2007, quando entrou em comercialização operacional a 20ª unidade geradora. Parabéns a todos”. Desde a entrada em operação da primeira unidade geradora, em maio de 1984, portanto há quase 35 anos, a produção acumulada de Itaipu soma mais de 2.630.668.127 MWh (2,6 bilhões de MWh). Essa quantidade de energia seria suficiente para iluminar o mundo todo por mais de 40 dias.

Piana reúne secretariado

O vice-governador Darci Piana conduziu, ontem, a reunião do secretariado paranaense no Gabinete de Gestão e Informações.

Bakri comemora

O deputado Hussein Bakri (PSD) inaugurou, nesta segunda-feira (1º), a obra de pavimentação da Estrada Rural Nova Tirol, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. No evento, o Governador Ratinho Junior (PSD) também autorizou diversas obras de pavimentação de ruas do município, num investimento total que passa dos R$ 42 milhões.

Lucro de bancos

Juntos, os 22 bancos com ações na Bolsa de Valores brasileira lucraram R$ 74,62 bilhões em 2018, alta de 18,97% em relação ao ano anterior (R$ 62,72 bilhões). O resultado supera o de qualquer outro setor representado na Bolsa. As informações são do Uol. Os números fazem parte de um levantamento feito pela empresa de informações financeiras Economatica com base no resultado de 308 companhias de capital aberto que apresentaram seus resultados até 29 de março.

Segundo colocado

Segundo colocado no ranking, o setor de energia elétrica lucrou R$ 29,40 bilhões em 2018, mesmo contando com mais empresas do que o grupo de bancos– são, atualmente, 35 companhias de energia e eletricidade nesse grupo no país. Na outra ponta, o setor da construção liderou as perdas. As 22 companhias do setor com ações em Bolsa registraram, em 2018, um prejuízo conjunto de R$ 2,84 bilhões.

Quem mandou

“Foi divulgado pelo Planalto, é decisão do presidente”. Era o presidente em exercício, general Hamilton Mourão, garantindo que a divulgação de um vídeo pelo Palácio do Planalto, de exaltação ao golpe de 1964, foi decisão do presidente Jair Bolsonaro. O vídeo foi encaminhado a jornalistas por um telefone da Secretaria da Comunicação Social da Presidência (Secom). O órgão não quis falar sobre a declaração de Mourão. Nele, um narrador diz que “o Exército nos salvou e não há como negar isso. E aconteceu num dia comum de hoje, um 31 de março”. E na sequência: “Não dá para mudar a história”.

Quem escreveu

Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, escreveu o texto final do vídeo distribuído pelo Planalto, submetido à aprovação do Chefe do Governo. Depois de distribuído, o vídeo ganhou aplausos, em redes sociais, pelo mesmo Eduardo Bolsonaro: “Obrigado, militares de 64! Dúvida? Pergunte a seus pais e avós que viveram aquela época como foi?”. A narração é de Paulo Amaral, ator profissional especializado em propaganda, tendo atrás a bandeira do Brasil.

Mais munição

O ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, está pleiteando junto à área econômica, mais recursos para Polícia Federal. No Orçamento 2019, é praticamente o mesmo do ano passado, cerca de R$ 7,5 bilhões. Se não der, a PF não contrata quase mil aprovados em concurso de ano passado. A Polícia Federal teria, hoje, um déficit de perto de 400 delegados em seus quadros por conta de restrições orçamentárias.

Devagar

Ainda a Polícia Federal: a escassez de pessoal tem se refletido diretamente no ritmo de trabalho da corporação. O volume de suas operações cresceu muito nos últimos anos e a Lava Jato, do seu lado, exigiu praticamente uma PF só para ela. Mesmo assim, os federais têm levado, em média, um ano e nove meses para concluir investigações. Em 2017, esse índice era de um ano.

Década perdida

A FGV está mostrando que esta década já está perdida, com um PIB menor do que dos anos 80. O Brasil está em seu pior momento desde 1901. Cresceu de 2011 a 2018 apenas, 0,6% em média, ao ano. A década perdida teve crescimento de 1,6% na média anula. Se o país crescer 2% este ano e o que está projetado para 2020, poderá chegar a 0,9% na década. E quem fez a década se perder, segundo o mesmo estudo, foi o governo de Dilma Rousseff. Michel Temer tirou do fundo do poço, mas não aconteceu crescimento.

Mala complicada

O caso da taxação das bagagens aéreas virou uma carga pesada e de alto custo para a Anac – Agência Nacional de Aviação Civil e, em última instância, a União. A AGU entrou com ação no STJ pedindo que todos os processos relativos à questão sejam concentrados na 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará. Esse foi o primeiro tribunal a receber ação contestando a legalidade da cobrança. Hoje, estão espalhadas centenas de ações por todas as capitais brasileiras.

Contra snipers

O Ministério Público do Rio está questionando o governador Wilson Witzel sobre a ação de snipers, que já teriam matado à distância dois moradores de Manguinhos. A Constituição não permite abate genérico. O policial só pode atirar em legitima defesa, diante de uma agressão atual ou iminente.

Pior pecado

“Ser gay é um pecado. E o pior pecado é a negação da espécie, porque homem como mulher vem filho. Homem com homem não vem nada”. É o Pastor Sargento Isidório, eleito deputado federal em 2018 pelo Avante, com 323 mil votos, o mais votado da Bahia, em suas lives no Facebook ou nas pregações na Assembleia de Deus, ou mesmo em seus discursos no plenário da Câmara. Mais: ele acredita na cura gay e apresentou projeto que cria o Dia do Hétero, para fazer frente à tendência que avalia existir no mundo de premiar o indivíduo que é homossexual.

Zero Quatro

O Zero Quatro, outro filho de Bolsonaro, não demora para chega. Pesquisa de seu perfil nas redes revela que, Renan, 21 anos, estudante de Direito, está crescendo com a mesma retórica, os mesmos slogans e os mesmos ranços dos irmãos e do pai. A única coisa que separa dos irmãos são as mães diferentes. O que não é importante no universo dos Bolsonaro. Por isso, a Zero Cinco, Laura, 8 anos, não vai emergir nunca.

Disposta

A líder do governo no Congresso, deputada Joice hasselmann (PSL-SP) resolveu sair em defesa do ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, que vem sendo criticado pela pouca comunicação. Joice disse que está disposta a trabalhar ao lado do chefe da Casa Civil, se ele quiser, no que for preciso.

Lugar certo

Jair Bolsonaro chega hoje de Israel e amanhã já deverá estar na LAAD, maior feira de Defesa da América Latina que será realizada até sexta-feira no Rio. Parece ter sido feita de encomenda para o presidente que vai aproveitar o evento para fazer barulho em torno dos acordos bilaterais na área de segurança que foram fechados na visita a Israel.

Condecorados

Em Israel, o presidente Bolsonaro premiou com a Comenda da Ordem do Cruzeiro do Sul todos os policiais e bombeiros que vieram ao Brasil para ajudar na tragédia de Brumadinho. Lá contudo, não conseguiram acham nem mesmo um corpo. Teriam trazido equipamento errado e foram embora rapidamente. Para Bolsonaro, o que valeu foi a intenção.

Conversa

Jair Bolsonaro conversará amanhã com lideranças do PP, PSD, MDB, PRB e DEM (incluindo Romero Jucá e Gilberto Kassab) para pedir que suas devidas bancadas apoiem a proposta da reforma da Previdência. Esse grupo tem 166 deputados e 35 senadores. Nessa conversa, não há espaço para indicação de cargos do segundo escalão, mas as lideranças aproveitarão para cobrar a liberação de emendas para parlamentares. Nesse campo, está tudo certo, mas Paulo Guedes não assina a liberação do dinheiro.

Secretas

O banco Goldman Sachs já usou em eventos fechados, proibidos aos jornalistas, autoridades do governo como o ministro Paulo Guedes, para falar sobre problemas e soluções nacionais. Na plateia, clientes especiais do banco. O Planalto acha que essas figuras podem ser acusadas de privilegiar grupos e interesses financeiros. Agora, o ministro Wagner Rosário, da CGU, prepara projeto obrigando autoridades a tornar público conteúdo de reuniões privadas.

Mais ricos

Levantamento feito pelo site Boa Fiança aponta os três escritores mais ricos de hoje. Em primeiro lugar, está J.K Rolling, que ganhou fama pelos livros que contavam as aventuras de Harry Porter, com US$ 1 bilhão; em segundo lugar, aparece o brasileiro Paulo Coelho, seus livros escritos há algum tempo como O Alquimista ainda fazem muito sucesso, com US$ 500 milhões; e completando o pódio, Stephen King, o autor com mais adaptações de livros da TV e do cinema com US$ 400 milhões.

Queda

O Brasil perdeu uma posição, segundo a Organização Mundial do Comércio, entre os maiores exportadores do mundo. Em 2017, ocupava a 26ª posição e no ano passado caiu para 27º lugar.

CPI da Pedofilia

Líderes partidários deverão se reunir para bater o martelo sobre a criação de uma CPI Mista para investigar crimes cibernéticos. O PSL já está apoiando. Só que ninguém imagina que será uma CPI para investigar fake news e similares. O alvo principal são os crimes de pedofilia.

Olho na prisão

Pesquisa do DataSenado mostrou que 51% dos brasileiros concordam com a prisão em segunda instância. Outros 23% gostariam que ela ocorresse antes disso, na primeira instância. Só 20% dos entrevistados defende a linha da impunidade, que arrasta a prisão dos criminosos até a última instância.

Balanço

Entre 2008 e 2016, as renúncias tributárias sobre a seguridade saíram do patamar de R$ 33 bilhões para R$ 168 bilhões e a partir daí começou a se alegar falta de recursos para a Previdência. O que ninguém entende é que, mesmo faltando recursos, foram retirados praticamente R$ 170 bilhões em renúncia tributárias e mais R$ 100 bilhões de DRU – Desvinculação de Receitas da União.

Ordem de negociar

Hoje, o Congresso Nacional é um território hostil à tramitação de propostas de emenda à Constituição Federal. As PECs exigem maioria absoluta dos votos na Câmara e no Senado e depois de passarem por dois turnos em cada uma dessas Casas são promulgadas em sessão do Congresso Nacional. Resumo da ópera: Bolsonaro não tem como alterar essas emendas constitucionais, se não for com muita conversa e usando seu poder de influência durante a tramitação.

Investimento

Nos últimos dois anos, os Correios deram lucro, depois de três anos no prejuízo. Para este ano, a intenção é investir R$ 600 milhões. Hoje, dos 5.570 municípios onde está presente apenas 341 dão lucro. Das 12 mil agências, metade é própria. A ideia é ampliar a oferta de serviços e parcerias com os governos federal, estatua e municipal. Detalhe: nas duas últimas semanas, 80% das agências de São Paulo não tinha caixas para enviar encomendas via Sedex.

Quem polui

São dados da ONU Meio Ambiente: a indústria da moda responde de 8% a 10% das emissões globais de gases-estufa, mais que a aviação e o transporte marítimo juntos. É o segundo setor da economia que mais consome água e produz perto de 20% das águas residuais do mundo. Libera 500 mil toneladas de microfibras sintéticas nos oceanos todos os anos. As pessoas consomem, em média, 60% mais peças do que há 15 anos e cada item é mantido no armário por metade do tempo de antes. Está avaliada em US$ 2,4 trilhões e emprega 75 milhões de pessoas no planeta.

Outro bombeiro

Com muita discrição, do lado do DEM sem deixar pegadas, ACM Neto foi o principal articulador da trégua entre o correligionário Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro. O baiano conseguiu convencer Maia que melhor seria ele recuar porque Bolsonaro nunca adotaria essa posição na frente. Maia topou e o presidente também, se bem que ninguém sabe até quando permanecerá nessa postura.

À chinesa

A China Railway já avisou o Ministério da Infraestrutura que vai entrar na disputa da concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, carregando garantia firme de financiamento do Eximbank chinês. Resumo da ópera: promessa de uma enxurrada de fornecedores conterrâneos para o projeto, estimado em cerca de R$ 6 bilhões.

Sem capitalização

Num evento da Goldman Sachs, esta semana, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, garantiu que o sistema de capitalização não tem a menor chance de ser aprovado. Ele acha que foi adotado em cerca de 30 países e mais da metade já caíram fora, deixando os que aderiram em difícil situação financeira (de sobrevivência). Mais: ele chegou à conclusão que o sistema de capitalização não emplaca depois de reconhecer que a reforma nunca renderá 1 trilhão de reais em dez anos, como prevê Paulo Guedes.

Frases

“Cadê os candidatos que disputaram com Bolsonaro, o que eles estão dizendo? Por que não falam? Porque não há projeto”

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente,