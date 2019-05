O curso de moda da Universidade Tecnológica Federal do Paraná-UTFPR foi vitorioso no Concurso dos Novos, promovido há vinte anos pelo Dragão Fashion Brasil Festival. As alunas concorreram com o tema Marajó, saudando o artesanato da ilha. Composta por oito trajes, a coleção primou pela harmonia, pela composição das cores, pela originalidade dos acessórios e também no quesito adornos e maquiagem.

Nessa edição de 2019, foram mais de 150 trabalhos inscritos e apenas oito selecionados. Alunos da Universidade da Amazônia-Unama ficaram em segundo lugar e, em terceiro, a Universidade de Fortaleza-Unifor. O certame, que concede dez mil reais, ao projeto vencedor visa oferecer oportunidades e visibilidade aos novos talentos e estudantes de moda de todo o país.