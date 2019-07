A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou o edital com as datas e regras do Vestibular 2019/2020. As inscrições serão realizadas de 12 de agosto a 10 de setembro.

Datas do Vestibular UFPR 2019/2020

Isenção CadÚnico: 12 a 21 de agosto

Isenção estudantes/renda: 12 a 28 de agosto

Inscrição: 12 de agosto a 10 de setembro

Ensalamento 1ª fase: 23 de outubro

1ª fase: 27 de outubro

Classificados para 2ª fase: 13 de novembro

Ensalamento 2ª fase: 20 de novembro

2ª fase: 24 e 25 de novembro

Teste de habilidades específicas: 25 de novembro

Resultado final: 10 de janeiro de 2020

Isenção

Inscritos no CadÚnico poderão solicitar a isenção da taxa de R$ 155 de 12 a 21 de agosto, enquanto os estudantes do ensino médio (escolas públicas ou bolsas integrais em colégios particulares) com renda familiar de até 1,5 salário-mínimo por pessoa terão até o dia 28 seguinte para a solicitação da gratuidade.

Os isentos pelo CadÚnico serão conhecidos em 26 de agosto. Já os estudantes com renda até 1,5 salário-mínimo por pessoa da família terão acesso ao resultado dos pedidos de isenção em 6 de setembro.

Provas

A primeira fase do Vestibular da UFPR será realizada em 27 de outubro, às 14h. As provas serão constituídas de 90 questões objetivas de conhecimentos gerais.

Os classificados na primeira etapa serão conhecidos em 13 de novembro. Os candidatos que forem convocados participarão da segunda etapa nos dias 24 e 25 de novembro, sendo o primeiro dia composto pela prova de compreensão e produção de texto – redação, enquanto o segundo trará questões específicas.