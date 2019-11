A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou, na quarta-feira (13), a lista dos aprovados para a segunda fase do processo seletivo 2019/2020.

A relação com os nomes dos convocados, que continuam no vestibular, estava prevista para ser divulgada às 16 horas. Porém, o site do Núcleo de Concursos da instituição apresentava instabilidade, impossibilitando que muitos candidatos pudessem conferir a lista.

Apenas no início da noite, a lista pôde ser acessada sem oscilação no portal da instituição. São oferecidas mais de 5,6 mil vagas, distribuídas em 127 cursos de graduação.

A segunda fase acontece em 24 e 25 de novembro. No primeiro dia, o exame é de produção e compreensão de textos. No segundo, os vestibulandos farão provas específicas, de Biologia, Geografia, Filosofia, Física, Química e Matemática, a depender do curso optado. Os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Produto e Música terão provas de habilidades específicas.

A lista final de aprovados deve ser divulgada no dia 10 de janeiro, com o tradicional banho de lama aos calouros, no Setor de Ciências Agrárias da UFPR.

Os candidatos devem acompanhar os resultados no site no Núcleo de Concursos.