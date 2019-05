Uma nova TV Paraná Educativa entra no ar nesta terça-feira (14). A partir das 20 horas, com a estreia do programa AgroTur, a emissora deixa de retransmitir apenas a TV Cultura de São Paulo e adota uma nova grade de programação, com destaque para a promoção das belezas do Estado.

A emissora passa a se chamar TV Paraná Turismo, e terá como âncoras programas com dicas de viagens, fauna, pescaria e agroturismo, entre outros. A apresentação da nova fase da Rádio e Televisão Educativa (RTVE) ocorre nesta segunda-feira (13), em evento no Canal da Música.

Segundo o secretário da Comunicação e Cultura, Hudson José, a mudança no perfil da emissora atende uma diretriz do governador Carlos Massa Ratinho Junior, que estabeleceu como meta de gestão a promoção do turismo estadual como ferramenta para o desenvolvimento socioeconômico do Paraná.

“É uma grade para falar do Paraná, tendo o turismo, a educação e a cultura como ferramentas. A intenção é levar o turismo do Estado a um patamar diferenciado, mostrar para todo o Brasil o que temos aqui”, destaca Ruy Façanario, diretor-presidente da RTVE, acrescentando que por meio de satélite os programas chegarão a cerca de 28 milhões de pessoas no país, além da população paranaense.

Inicialmente, a Paraná Turismo estreia com sete horas semanais de programação local. Mas a ideia, explica Façanario, é fechar 2019 com até quatro horas na grade diária. “Será uma TV pública, mas não política, acatando um pedido do governador. Carregaremos a bandeira do turismo para gerar renda e desenvolvimento nas cidades”, revela ele.

Mesmo antes de estrear, a Paraná Turismo já desperta a atenção. A nova linha editorial do canal chamou a atenção de diversos estados durante o Fórum Nacional de Emissoras Públicas de Rádio e TV, semana passada, em Brasília (DF). Representantes de Amazonas, Pará, Pernambuco e Rio Grande do Norte se interessaram pela política da televisão e já se preparam para desembarcar em Curitiba e conhecer detalhes da programação.