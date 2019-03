Turquia entra em recessão após 10 anos de crescimento

A Turquia entrou em recessão após 10 anos de crescimento do PIB, de acordo com os dados publicados nesta segunda-feira, uma notícia ruim para o governo a apenas três semanas das eleições municipais.

No quarto trimestre de 2018, o PIB registrou contração de 3% em ritmo anual, segundo a agência de estatísticas Tuik, e de 2,4% em relação ao trimestre anterior.

No terceiro trimestre, o PIB registrou contração de 1,1%, o que significa que a Turquia entrou em recessão. O crescimento no conjunto de 2018 foi de 2,6%, contra 7,4% em 2017. A desaceleração é explicada em grade parte por uma inflação elevada e uma crise monetária que teve início em agosto, consequência das tensões diplomáticas entre Ancara e Washington, da desconfiança dos mercados a respeito das políticas econômicas do governo turco e de uma crise cambial na maioria dos países emergentes.

A moeda turca perdeu quase 30% de seu valor em 2018, mas desde o início do ano permanece estável.

