Reduzir o turnover da empresa, reter funcionários e aumentar o índice de satisfação dos colaboradores é o sonho de todo gestor de pessoas – ou ao menos deveria ser. No Hospital Santa Cruz, de Curitiba (PR), esses são os principais objetivos desde 2012, quando iniciamos a reestruturação do quadro funcional e dos processos de seleção. Em 6 anos, alcançamos um resultado excepcional: reduzimos nosso índice geral de rotatividade em 62,75%. E ainda caminhamos na direção contrária da maioria do mercado.

São várias as causas que fazem um turnover subir ou descer. Em tempos de crise, o aumento da movimentação pode ser motivado pela própria empresa e estar ligado à redução de custos. Em dificuldade financeira, muitos gestores optam por demitir funcionários e contratar outros com salários menores. Em épocas mais tranquilas, é o desejo do próprio empregado que dita a regra: novas oportunidades de crescimento, melhores salários e até mesmo o desejo de gastar menos tempo no trânsito.

O primeiro passo é identificar os pontos de atenção e mapear as áreas com maiores índices de rotatividade. Com esse diagnóstico, conseguimos voltar nosso olhar para a gestão de pessoas, alinhar estratégias com os gerentes de outras áreas e a diretoria, e criar um programa específico de valorização dos colaboradores. Isso nos levou a alcançar redução de 16,38% no turnover anual entre 2013 e 2014, por exemplo, período em que o mercado passava por intensa instabilidade.

Na mesma época, segundo a consultoria Robert Half, o índice de rotatividade das empresas brasileiras cresceu 82%. No mundo, segundo o levantamento, o aumento chegou a 38%. Fazendo um recorte mais recente e analisando os dados de 2018, continuamos com resultados melhores que a média do mercado. Fechamos o ano passado com 24% de rotatividade. Em um universo de quase 800 funcionários, isso significa que menos de 200 deixaram a equipe. No Paraná, o índice médio é de 26,6%, conforme dados da 10ª edição do Benchmarking de RH promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos – Paraná (ABRH-PR) e a consultoria Bachmann & Associados.

Para construir esse cenário positivo, o Programa Ser Assim foi fundamental. A iniciativa, focada no engajamento e na retenção de talentos, tem como base quatro pilares de atuação: desenvolvimento, benefícios, qualidade de vida e parcerias. Investimos em capacitação, promovemos mais de 2 mil horas de treinamento e passamos a oferecer bolsas de estudo para graduação e pós-graduação. Reforçamos ainda programas de prevenção de doenças e de incentivo à prática de esportes; e buscamos melhorias no plano odontológico e no cronograma de pagamento do vale alimentação.

Ações simples e de baixo custo que nos levaram ao nosso objetivo geral: formar uma equipe sólida e competente – porque, mais do que qualquer outra empresa, um hospital é feito por pessoas. Os números comprovam que perdemos menos talentos que a média geral, seguimos melhorando ano a ano, somando bons resultados, e conquistando a satisfação de nossos colaboradores. Nosso desafio agora é ganhar ainda mais eficiência na comunicação com a equipe, por isso mantemos a gestão de pessoas e o Programa Ser Assim em constante evolução.

Cristina Ruoso é psicóloga, possui mais de 25 anos de experiência em recrutamento de talentos e, desde 2012, é gestora de pessoas do Hospital Santa Cruz, de Curitiba (PR).