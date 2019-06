Sem a magia do desenho animado, o primeiro filme de Mauricio de Sousa com atores vivendo seus personagens, Turma da Mônica: Laços, chega às telas nesta quinta-feira. O elenco é estreante, mas as mamães terão o prazer de contar com Rodrigo Santoro (no papel do Louco). E os manos mais velhos terão música de Tiago Iorc para matar saudades.

Maurício de Sousa, que faz uma ponta no filme como dono de banca de revista, criou seus primeiros personagens em 1959. Agora, ele próprio produz o longa metragem dirigido por Daniel Rezende, com roteiro de Thiago Dottori. No elenco Giulia Benitte (Mônica), Kevin Vechiatto (Cebolinhsa), Laura Rauseo (Magali) e Gabriel Moreira (Cascão).

O enredo traz a turminha numa aventura para resgatar o esverdeado Floquinho das mãos de um vilão. Os laços de amizade são fortalecidos nessa jornada porque até a confiança foi testada – imagine a Mônica dando seu surrado coelhinho para o Cebolinha!

Por fim, Mauricio de Sousa tem um plano infalível: produzir outro longa, se Laços conquistar os fãs como já acontece nos desenhos. E provavelmente usando os demais personagens das historinhas, que pouco aparecem nessa história.