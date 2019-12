“O Paraná tem um grande potencial para o turismo de natureza, uma indústria limpa que gera milhões de empregos, com capacidade para desenvolver muitos pontos do Estado”, diz governador Carlos Massa Ratinho Junior

A atividade turística no Paraná obteve o melhor desempenho do ano em outubro. De acordo com dados divulgados no dia 12 de dezembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Estado apresentou crescimento de 5,4% no mês, incremento acima da média nacional, que ficou em 1,5%.



O desempenho foi impulsionado, principalmente, pelo aumento da receita de empresas de locação de automóveis, de restaurantes e hotéis.



O resultado colocou o Paraná na vice-liderança no ranking brasileiro do turismo no período, atrás apenas do Rio de Janeiro (5,8%), mas à frente de estados com tradição no setor, como Santa Catarina (3,5%) e Bahia (3,1%).

Com AEN