O turismo rural é um dos destaques da temporada de outono no Uruguai, oferecendo ao visitante opções como natureza, cultura, tradição, história e entretenimento. De acordo com o Ministério do Turismo do país parceiro do Mercosul, os hotéis reservam uma variedade de ofertas, principalmente em maio, mês de baixa temporada.

A malha rodoviária e os caminhos levam o turista rapidamente a Rio Negro e Rio Uruguai. As estâncias uruguaias, que possuem um número limitado de quartos, asseguram atenção personalizada, a preços acessíveis. Entre elas, a Estância San Pedro del Timote, Posada La Vigna, Posada Martín Pescador, Estancia Los Plátanos e Estancia Yvytu Itaty. Todas situadas em meio a belas paisagens.

Ao cair da noite o frio aparece, momento propicio para desfrutar de excelentes vinhos e das vinícolas espalhadas por todo o país como: Campo Tinto, Viña Edèn, Pizzorno, Bouza e Garzón. Além da boa gastronomia. O Uruguai possui uma posição privilegiada que permite a produção de safras excepcionais: são mais de nove mil hectares de área cultivadas. Informações em turismo.gub.uy ou loscaminosdelvino.uy.