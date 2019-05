O até agora tranquilo céu de brigadeiro de Eduardo Sanovicz, presidente da ABEAR – Associação Brasileira de Empresas Aéreas, ganhou nuvens turvas para as próximas semanas. Sanovicz já prepara explicações – que dificilmente serão compreendidas, diante do humor dos executivos das companhias – depois de ser jogado na turbulência por um dos herdeiros da Gol Linhas Aéreas. Henrique Constantino, em sua delação premiada homologada pela Justiça, no Anexo 7, diz claramente que a ABEAR intermediou propina para Marco Maia, Romero Jucá, RTurodrigo Maia, Edinho Araújo, Vicente Cândido, Bruno Araújo, Ciro Nogueira e outros parlamentares e ex-parlamentares. Executivos das aéreas signatárias da ABEAR estão em contatos para decidir se abandonam a associação ou se atiram Sanovicz desse avião em chamas.

Vai nessa!

Nas cabines de comandos das grandes aéreas, o que se comenta é que Constantino pulou de pára-quedas, mas Sanovicz pode ser empurrado ao vento, e sem o equipamento.

Quem é

Sanovicz é ligado à ex-senadora Marta Suplicy, foi presidente da Anhembi Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo, quando ela foi prefeita, e já foi alvo do MP paulista por improbidade administrativa em contratações de funcionários sem concurso.

Taxiando

A ABEAR informa que “desconhece os fatos e o teor da delação premiada”, e completa: “Caso a entidade seja procurada pela justiça para esclarecimentos, estará à disposição”.

Fusão parada

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, com papel centralizador da pasta, não tem dado conta do recado, os fatos mostram. O plano de reestruturação de parte das agências reguladoras não saiu do papel. Antes de assumir a pasta, ele alardeara que um dos objetivos da extinção da extinção da Agência Nacional de Transportes Terrestres e da Agência Nacional Transportes Aquaviários seria acabar com o aparelhamento político e indicações de diretores vinculados a partidos.

Reunião da reunião

Em abril, o Ministério da Infraestrutura criou um grupo de trabalho para, entre outras atribuições, fazer revisão da estrutura administrativa nas agências, “apontando eventuais necessidades de ajustes”. O grupo tem prazo de 90 dias para apresentar um relatório conclusivo à Secretaria Executiva do Ministério.

Mesa pra dois

Enquanto isso, o ministro Tarcísio segue sua rotina. Foi visto por fonte da Coluna em companhia de bela assessora da pasta num almoço, com vinho à mesa, dia 26 de abril, na caríssima Churrascaria Fogo de chão. Ainda bem que tem motorista. Porque beber em dia de trabalho dá sono, e se polícia pega ao volante, dá multa e cadeia.

Falta explicar

A grande maioria da população (60,8%) entende lhufas da proposta de Reforma da Previdência. O índice se acentua entre o público alvo, acima dos 60 anos (62,2%), mostra sondagem nacional da Paraná Pesquisas.

Mega da energia

Algo está muito errado na conta da privatização. O ex-presidente Michel Temer queria – e agora Paulo Guedes, o semi-presidente quer – vender a Eletrobrás por R$ 15 bilhões. A estatal de energia acaba de registrar lucro líquido (!!) de R$ 1,5 bilhão apenas no 1º trimestre. O leitor que é esperto e entende de conta, sabe que o eventual comprador vai ganhar na loteria em dois anos.

Aliás..

.. Geração e distribuição de energia são consideradas questão de soberania nacional na China, França, Estados Unidos e outros países.

FBC x Moro

O senador e líder do Governo Fernando Bezerra Coelho não dá ponto sem nó. Como relator da reforma administrativa foi duramente criticado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. FBC, como é conhecido o senador, manteve o COAF sob o bojo da Justiça. Embora tenha sido voto vencido, FBC deu sinal de aliança.

Coluna nas rádios

A coluna ganhou mais espaço em rádio. Este humilde colunista estreia no domingo como comentarista político no programa ‘Ponto e Vírgula’, da Rádio JK em Brasília, uma das líderes de audiência no DF. Além da participação ao vivo todas as segundas e quintas na rádio Globo Rio Preto (SP), para 40 cidades do Noroeste Paulista.

ESPLANADEIRA

# O Pátio Brasil shopping em Brasília recebe o Festival Tesouros do Japão a partir de 17 de maio, com a famosa Boneca Japonesa Kokeshi com 1.80m e outros objetos. # Claudio Castro, da Sergio Castro Imóveis, tomou posse no Conselho de Turismo da Associação Comercial do Rio de Janeiro.