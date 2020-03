TSE – Portal da JE traz informações sobre a segurança do processo eleitoral

As principais informações sobre a segurança do processo eleitoral podem ser consultadas no Portal da Justiça Eleitoral na internet. Em uma página específica, o interessado pode acessar conteúdos acerca do passo a passo da votação, mitos e verdades sobre a urna eletrônica, perguntas mais frequentes e esclarecimentos sobre notícias falsas, bem como o histórico da evolução da urna eletrônica, um símbolo da democracia brasileira.

Na aba “Você fiscal”, o eleitor pode participar ativamente do processo eleitoral como agente fiscalizador. Lá, é possível encontrar informações sobre boletins de urna, Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação, aplicativo Pardal, votação paralela, mesários, fiscal eleitoral, delegado de partido e Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos sistemas eleitorais.

A página também mostra que a Justiça Eleitoral utiliza o que há de mais moderno em termos de segurança da informação, para garantir a integridade, a confiabilidade e a autenticidade do processo eleitoral. Desde 1996, quando foi utilizada pela primeira vez, a urna eletrônica vem incorporando novos aparatos de segurança em Tecnologia da Informação. Além de passar sistematicamente por testes públicos de segurança, as urnas dispõem de uma série de mecanismos de auditoria e de verificação dos resultados.