Trump pedirá US$ 8,6 bilhões para muro

O presidente americano, Donald Trump, planeja pedir US$ 8,6 bilhões no orçamento de 2020 para financiar o muro que quer construir na fronteira mexicana, disse seu assessor econômico, Larry Kudlow, neste domingo (10).

Perguntado pela Fox News sobre a esperada oposição do Congresso ao valor de 8,6 bilhões de dólares para o muro que circula na imprensa norte-americana, Kudlow respondeu: “Suponho que haverá.”

De acordo com o Washington Post, em seu orçamento para o ano fiscal de 2020, que será revelado nesta segunda-feira, Trump quer alocar US$ 5 bilhões do orçamento do Departamento de Segurança Interna e 3,6 bilhões do Pentágono para seu projeto de fronteira para impedir a imigração ilegal.

Estes fundos se somariam ao financiamento emergencial de 6,7 bilhões de dólares previstos de acordo com a declaração de “emergência nacional” anunciada em 15 de fevereiro.

Na última vez em que Trump pediu aos parlamentares para aprovarem fundos para a cerca da fronteira – por 5,7 bilhões de dólares – a briga com o Congresso terminou em um “shutdown”, ou fechamento parcial do governo federal, de 35 dias.

Com ag internacionais