O governo dos Estados Unidos anunciou um pacote de 16 bilhões de dólares de auxílio aos agricultores do país. O objetivo do plano é aliviar os encargos financeiros resultantes da guerra comercial com a China, que era um importante mercado de exportação para produtos agrícolas dos Estados Unidos.

Aumentam as preocupações sobre a possibilidade do conflito comercial continuar por um longo tempo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse quinta-feira na Casa Branca que “dezesseis bilhões em fundos vão ajudar nossas estimadas fazendas a prosperar e deixar claro que nenhum país pode interferir na economia e na segurança nacional dos Estados Unidos.”

Trump vem criticando o governo da China por subsidiar empresas estatais, mas criou este programa de auxílio que é parecido com um outro que já havia sido implementado em agosto do ano passado.

O último pacote inclui a compra, por parte do governo, de produtos agrícolas e auxílio no desenvolvimento de novos canais de distribuição. O programa seria parte dos esforços de Trump para apoiar agricultores antes da eleição presidencial do ano que vem.

Com NHK