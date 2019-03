Trump diz que teve negociações “muito substanciais” com Kim Jong-un no Vietnã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que teve negociações “muito substanciais” com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, durante a reunião de cúpula realizada na quarta-feira e ontem em Hanói, capital do Vietnã. Trump, que já está de volta a Washington, também reiterou que mantém um relacionamento “muito bom” com Kim.

Ontem, Trump decidiu antecipar o fim da cúpula por não conseguir chegar a um acordo final com Kim para a desnuclearização da Península Coreana. Kim ofereceu desmantelar o complexo nuclear de Yongbyon em troca do fim das sanções impostas pela Casa Branca ao regime norte-coreano, o que não foi aceito pelos negociadores americanos.

“Sabemos o que eles (a Coreia do Norte) querem e eles sabem o que devemos ter”, disse Trump hoje, em sua conta oficial no Twitter. “Vamos ver o que acontece,” acrescentou.