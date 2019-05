O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta quinta-feira (23), que a guerra comercial com a China terá um desfecho muito em breve, ainda que os principais negociadores dos dois países não se reúnam há duas semanas.

“Está acontecendo, está acontecendo rápido e eu acho que as coisas provavelmente irão acontecer rápido com a China, porque eu não posso imaginar que eles fiquem assustados com milhões de companhias deixando seu país para outros lugares”, afirmou Trump em discurso em Washington.

O líder norte-americano ainda confirmou que irá se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping, durante a próxima cúpula do G20, no Japão, de 28 a 29 de junho.

Reuniões entre os principais negociadores dos dois países não são marcadas desde 10 de maio, quando Trump subiu as tarifas sobre US$ 200 bilhões em bens da China e tomou medidas para taxar todas as importações chinesas restantes. Desde então, um país tem culpado o outro pelo interrompimento das conversas.