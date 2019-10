O presidente dos Estados Unidos afirmou que o cessar-fogo no norte da Síria “está tendo resultados satisfatórios”, enquanto forças turcas e curdas divergem sobre até que ponto os curdos devem se afastar de áreas fronteiriças.

Donald Trump fez a afirmação em comentário publicado domingo no Twitter. Disse que os curdos estão se reassentando em novas áreas.

As Forças Democráticas Sírias, comandadas por curdos, haviam anunciado no mesmo dia que seus soldados se retiraram da cidade fronteiriça de Ras al-Ayn, na Síria.

Depois o Ministério da Defesa da Turquia confirmaria a retirada, que se baseia no acordo de cessar-fogo acertado quinta-feira, com mediação dos Estados Unidos.

O acordo permite às forças curdas abandonar áreas fronteiriças do norte da Síria no período de cinco dias em que as tropas turcas se obrigam a suspender a sua ofensiva militar no país.