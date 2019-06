O presidente Donald Trump disse neste sábado (22) que os Estados Unidos vão impor novas sanções “importantes” ao Irã na segunda (24), horas depois de declarar que seria o novo “melhor amigo” da república islâmica se ela renunciasse às armas nucleares.

“Vamos pôr sanções adicionais importantes sobre o Irã na segunda-feira (24)”, escreveu Trump em uma rede social. “Espero o dia em que as sanções sobre o Irã sejam levantadas e eles se tornem uma nação próspera e produtiva outra vez – Quanto antes melhor!”, acrescentou.

Antes de partir para a residência de Camp David, neste sábado, o presidente afirmou ainda a jornalistas que uma ação militar contra o Irã está “sempre na mesa”. Mas ele acrescentou que está aberto para chegar rapidamente a um acordo com o país, que ajudaria a impulsionar a economia da república islâmica.

“Chamaremos de ‘Vamos fazer o Irã grande de novo”, disse.

Na sexta (21), Trump disse que havia aprovado ataques contra o Irã, mas voltou atrás e cancelou a operação. A atitude foi tomada após o Irã ter derrubado um drone americano.

Trump, então, diz ter considerado a ação desproporcional à derrubada do drone. Ele escreveu em uma rede social que não tem pressa para realizar os ataques e que as Forças Armadas dos EUA “estão reconstruídas, novas, prontas para a ação e são a melhor do mundo.”

Neste sábado (22), o Irã afirmou que qualquer ataque contra seu território teria consequências devastadoras para os interesses americanos na região.

“Atirar uma bala em direção ao Irã irá provocar a destruição dos interesses da América e de seus aliados” na região, declarou o general de brigada Abolfazl Shekarchi, porta-voz do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas iranianas em uma entrevista à agência Tasnim.