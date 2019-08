O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que seu país vai impor uma tarifa adicional de 10% sobre produtos chineses em um valor total de 300 bilhões de dólares, a partir do dia 1º de setembro. Caso a medida entre em vigor, praticamente todas as importações da China ficarão sujeitas a tarifas adicionais.

Trump fez o anúncio em sua conta do Twitter, na quinta-feira. Ele escreveu que o montante objetivado não inclui os 250 bilhões de dólares referentes aos produtos já submetidos a tarifas adicionais de 25%.

Trump e o presidente da China, Xi Jinping, concordaram em reiniciar as negociações comerciais no seu encontro de cúpula realizado no mês de junho. Contudo, não houve progressos nas negociações a nível ministerial em Xangai, no início desta semana.

Trump disse que a China não honrou seu acordo de comprar grandes quantidades de produtos agrícolas dos Estados Unidos.

Mais tarde, falou em uma entrevista à imprensa que, dependendo do desenvolvimento das conversações com Xi Jinping, ele poderá elevar a tarifa além dos 25%.