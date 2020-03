TRT9 – Recadastramento de aposentados e pensionistas do TRT-PR deve ser feito entre os dias 02/03 e 01/04

Aposentados e pensionistas do TRT-PR devem atualizar seus dados cadastrais entre os dias 02/03 e 01/04 para garantir a continuidade do recebimento de proventos ou pensão. A não realização do recadastramento no prazo estipulado implicará suspensão dos pagamentos a partir do mês de maio.

A atualização dos cadastros, que é obrigatória, está prevista na Lei Ordinária nº 9.527/1997 e regulamentada pelo Ato nº 179/2009 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

Para efetuar o recadastramento, os interessados devem comparecer à Divisão de Dados Funcionais do Tribunal, que fica na Avenida Vicente Machado, nº 147, em Curitiba. Residentes fora da capital podem se recadastrar em qualquer Vara do Trabalho do Paraná.

A atualização cadastral também pode ser feita de modo não presencial, mediante envio postal do formulário ou por meio eletrônico (verifique o regulamento para estas opções).