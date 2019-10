Avançaram as negociações entre os representantes das Indústrias de Cacau, Bala, Massa, Biscoito, Doces e Conservas do Estado do Paraná (SINCABIMA) e dos trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do Estado do Paraná (FTIA).

Em audiência de dissídio realizada na tarde desta quarta-feira (16), na sede do TRT do Paraná, e presidida pelo desembargador Cassio Colombo Filho, as partes apresentaram os pontos controversos da tratativa voltada à formulação da nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), destinada a reger as relações entre empresas e trabalhadores do setor no período 2018-2020.

As pendências referem-se aos tópicos banco de horas; remuneração do jovem aprendiz; estabilidade após férias; terceirização; verbas rescisórias; forma de pagamento do auxílio-alimentação; qualidade dos produtos da cesta básica; contribuição assistencial.

Após uma rodada de debates positiva, o presidente da sessão sugeriu que as partes avançassem no diálogo e construíssem propostas concretas para as cláusulas controversas, que deverão ser apresentadas até a próxima sexta-feira (16/10), a fim de se tentar a homologação.

Com a concordância das partes, o desembargador adiou a sessão sine die, até que as propostas sejam elaboradas e analisadas pelo Juízo.

O Ministério Público do Trabalho do Paraná foi representado na audiência pelo procurador José Cardoso Teixeira Júnior.

A gravação da sessão está disponível no canal do TRT-PR no YouTube.

Acesse AQUI a ata de audiência referente ao processo DC 0000893-53.2019.5.09.000.