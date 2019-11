A Troller anunciou o lançamento do TX4, novo modelo da sua linha equipado com transmissão automática e estilo exclusivo, que chega ao mercado em dezembro. A revelação foi feita durante o Troller Brasil Festival, o maior evento já realizado pela marca, que reuniu mais de 500 participantes neste final de semana em Campinas, SP, onde o veículo também foi apresentado em primeira mão.

O Troller TX4 foi exibido inicialmente como conceito no Salão do Automóvel de 2018 e atraiu muita atenção do público, tanto pelo visual diferenciado como por ser o primeiro da linha com transmissão automática, um item desejado por muitos fãs da marca.

Seu nome é uma abreviação de “Troller Extreme 4”, remetendo às características todo-terreno avançadas do utilitário.