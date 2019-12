Em 03 de dezembro, o embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel, fez visita oficial no Palácio Iguaçu e conversou com o vice-governador do Paraná, Darci Piana, que também é presidente da Fecomércio PR. A agenda de trabalho teve como objetivo principal tratar sobre a cooperação comercial e industrial entre a Alemanha e o Paraná – sul do Brasil.

Forças de excelência políticas, empresariais e consulares participaram da reunião junto das autoridades, dentre elas os cônsules da Alemanha em São Paulo, Patrick Hansen e de Curitiba, Andreas Hoffrichter.

Na audiência foi firmado o compromisso pela renovação do protocolo de cooperação internacional do Paraná, gestão do governador Carlos Massa Ratinho Junior, com o Estado de Baden-Württemberg nas áreas de indústria, comércio, serviços, agricultura, educação, ciência, tecnologia, inovação e sustentabilidade.

