Triton Yachts cresce 30% em volume de produção

A Triton Yachts, com fábrica localizada em São José dos Pinhais, no Paraná, registrou um acréscimo de 30% em volume de produção de lanchas em 2019 comparado com o ano anterior. Atualmente, a produção anual gira em torno de 50 lanchas e há expectativa de crescimento em volume de vendas de 40% para 2020. Neste ano a marca ainda pretende apresentar dois novos modelos de embarcações de médio porte ao mercado, uma de 33 e outra de 42 pés, segundo o diretor de marketing Allan Cechelero.

De acordo com o estaleiro, a fábrica deve investir nos próximos cinco anos no desenvolvimento de produtos e aumento da capacidade produtiva, especialmente para atender a demanda de barcos de maiores dimensões, além da contratação de novos colaboradores. No último ano investimentos foram concentrados em maquinários, equipamentos, contratações, moldes, qualificação de mão de obra, entre outros.

Mais de 2 mil barcos fabricados no Paraná

Desde o início da Triton Yachts, há 20 anos, mais de 2 mil embarcações da marca já foram entregues e circulam em águas brasileiras. Além de outras unidades entregues para países como: Espanha, Noruega, Holanda, Argentina, Paraguai e Angola. Os modelos de lanchas Triton Yachts variam entre 23 e 52 pés são produzidos em uma área de 6.500 m² na região metropolitana de Curitiba (PR), em São José dos Pinhais.