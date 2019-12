As cotações do trigo em grão seguem em alta no Brasil, refletindo a oferta limitada do cereal no mercado doméstico. Segundo colaboradores do Cepea, vendedores estão afastados das negociações, com expectativas de maiores valorizações no primeiro trimestre de 2020, devido ao dólar em patamar elevado e à nova política de exportação na Argentina – na última semana, o novo governo argentino anunciou proposta de elevação da taxa de exportação, de 6,7% para 12%, conforme a Bolsa de Rosário. Do lado da demanda, compradores brasileiros se mostram abastecidos e também cautelosos quanto a novas aquisições.

Fonte: Cepea